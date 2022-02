Operaci, které na místě přihlížely desítky lidí, komplikovala skutečnost, že 32 metrů hluboká nezakrytá studna měla úzký průměr. Kvůli tomu nebylo možné chlapce vyzvednout přímo nahoru, těžká technika tak vyhloubila jinou šachtu, jež byla se studní paralelní. Záchranáři k chlapci postupně spustili kameru, kyslíkovou masku, jídlo a vodu.

Another operation diagram (by 2m) we are still praying for you rayan hang in on there little angel #SaveRayan #أنقذوا_ريان pic.twitter.com/12ynh2zAJq