My jsme vám to celou dobu říkali, slýchají nyní západní diplomaté ve Varšavě od ministrů polské vlády Práva a spravedlnosti. Kabinet skutečně už před několika lety varoval před nebezpečím agrese ze strany putinovského Ruska. Bouřil se, marně, proti budování plynovodu Nord Stream 2 a energetickému partnerství mezi Německem, potažmo EU, a Ruskem.

Polsko prosazovalo i stálou americkou vojenskou přítomnost v Polsku, vybudovalo dva terminály na zkapalněný plyn a v neposlední řadě investovalo do polské armády. Jako jeden z mála států NATO dávalo Polsko na obranu 2 procenta HDP. „V konečném důsledku se má Polsko stát vojensky silným státem, který bude patřit k těm nejsilnějším ve světě,“ uvedl pak v prosinci Jaroslaw Kaczynski.

S tím, že se výdaje na obranu zvýší na 3 procenta HDP a počet vojáků se zvýší ze 100 na 300 tisíc mužů. Ještě na konci roku se to, přes zvyšující se napětí kolem Ukrajiny, zdálo přehnané. Teď to vypadá vizionářsky.

Podobné je to i s projektem „polského Suezu“, tedy kanálem, který prokope Viselskou kosu a umožní lodím plout do polského přístavu Elblag bez toho, že by musely do ruských teritoriálních vod kolem Kaliningradu.

Vedle 1300 metrů, které bylo třeba prokopat přes Vislanskou kosu, bylo nutné prohloubit i dvacetikilometrovou trasu zálivem do Elblagu nebo Fromborgu. Kanálem budou moci plout až sto metrů dlouhé lodě, o šířce až dvaceti metrů a s pětimetrovým ponorem. Náklady na vybudování průplavu mají být 900 miliónů zlotých, tedy pět miliard korun.

Nezávislost na Rusku

Kanál je už nyní téměř hotový a proto varšavská vláda mohla oznámit datum jeho otevření. Bude to symbolicky v polovině září, na výročí vpádu sovětských vojsk do Polska v roce 1939. Kreml tehdy na základě dohody s Hitlerem vpadl Polákům bránícím se nacistické agresi do zad a uspíšil porážku Polska. „V kontextu tragédie na Ukrajině a agrese Ruska bude tato investice i datum otevření 17. září dějinným obratem,“ uvedl viceministr dopravy Marek Grobarczyk.

Průplav, ještě loni kritizovaný jako nadbytečný, umožní plavbu do přístavu Elblag bez ohledu na Rusko. Pomůže to zvýšit poměrně výrazně kapacitu polských přístavů, které i kvůli pomoci Ukrajině nabyly v posledních měsících na významu.