Ukrajinští představitelé v pondělí večer uvedli, že Rusko zahájilo svou očekávanou ofenzívu na Donbase. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je do ní zapojena velká část ruské armády. „Ruští vojáci zahájili bitvu o Donbas, na kterou se dlouho připravovali. Bez ohledu na to, kolik ruských vojáků dorazí, budeme bojovat. Budeme se bránit. Budeme to dělat každý den. Nedáme nic ukrajinského,“ řekl Zelenskyj.

Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková informovala o páté větší výměně zajatců s Ruskem. Sdělila, že tentokrát se domů vrací 76 Ukrajinců. Kolik bylo za to propuštěno ruských zajatců, není ze zpráv jasné. Moskva o výměně zatím neinformovala.

K nové fázi operace se dnes poprvé po třech týdnech vyjádřil ruský ministr obrany Sergej Šojgu, podle kterého Rusko „konzistentně naplňuje plán osvobození“ obou povstaleckých republik.

Pentagon: Jde o pouhou předehru

Zesílení útoků na Donbase potvrzují také americké úřady. „Jsme svědky koncentrace ruských leteckých a dělostřeleckých útoků na Donbase a kolem Mariupolu. Ukrajinci však navzdory stále agresivnějším akcím Ruska kladou odpor,“ uvedl mluvčí Pentagonu John Kirby, kterého cituje BBC. Podle starosty Mariupolu už bylo z města násilně deportováno zhruba 40 tisíc obyvatel.

Americké ministerstvo obrany dnes varovalo, že současné ruské útoky na východě země vnímá jen jako předehru k ještě větší ofenzivě a že ruská armáda pokračuje v oblasti v přípravných manévrech.

Neplakej, řekla dědečkovi. Ukrajinské dívce hrozí přesun do ruského sirotčince

Podle agentury AFP Rusko dnes vyzvalo všechny ukrajinské síly v Mariupolu, aby okamžitě složily zbraně. Těžké boje se odehrávají o mariupolské ocelárny Azovstal, které představují poslední významnou oblast ukrajinského odporu ve městě. Zástupce velitele ukrajinského pluku Azov Svjatoslav „Kalyna“ Palamar rozhlasové stanici Rádio Svoboda sdělil, že ocelárny jsou prakticky úplně zničené a že ukrajinští vojáci nyní z trosek vyprošťují přeživší.

Podle agentury Unian bombardovali Rusové i nemocnici u oceláren. Pod troskami nemocnice se může nacházet až 300 lidí, a to včetně dětí, uvedla agentura s odvoláním na ukrajinského poslance a podnikatele Serhije Tarutu. „Rusové shodili bombu na nemocnici u Azovstalu. Podle mých informací je pod ruinami okolo 300 lidí, mezi nimi děti. V části nemocnice byli zranění obránci a schovávali se tam obyvatelé Mariupolu s dětmi,“ napsal Taruta na Facebooku.

Poradce mariupolského starosty Petro Andrjuščenko později na sociálních sítích potvrdil, že Azovstal je silně bombardován supertěžkými bombami. Tvrdil ale, že žádní civilisté se v ocelárnách neskrývají, a už vůbec ne ve zničené nemocnici. Pochybné zprávy v tomto smyslu podle něj šíří politici, kterým jde o upoutání pozornosti k vlastní osobě.

Rusové pokračují v přesunech

Ruské síly také pokračují v přesunech zbraní a vojenského vybavení ze středních a východních oblastí Ruska, oznámila ukrajinská armáda podle BBC. Kyjev dodává, že Rusko údajně nadále využívá běloruské území k náletům a průzkumu na Ukrajině. Podle vysokého představitele amerického ministerstva obrany, kterého cituje Guardian, má Rusko na jihovýchodní Ukrajině 76 skupin taktických praporů a 11 z nich sem bylo vysláno v posledních dnech.

Ruské jednotky podle Danilova zaútočily po celé délce válečné fronty v Luhanské, Doněcké a Charkovské oblasti. Prorazit se jim podařilo ukrajinskou obranu ve dvou bodech - ve městě Kreminna a v jedné další menší obci. Podle BBC, která cituje místní úřady, ruská armáda útočí i ve městě Huljajpole v Záporoží a také v Mykolajivu, kde se hovoří o raketových útocích.

Plazila se polem, syna táhla za sebou. Druhého mi Rusové zabili, vyprávěla žena

Úřady Luhanské oblasti opět vyzvaly obyvatele, aby se co nejdříve evakuovali, než to znemožní vstup ruských vojsk. „Odejděte, dokud je to možné. Tisíce obyvatel Kreminny to nezvládly a nyní jsou rukojmími Rusů,“ apeluje guvernér oblasti Serhij Hajdaj.

Podle ukrajinských záchranných služeb v Mykolajivu v důsledku ruských úderů vyhořel obchod a jeden dům, nejsou zprávy o obětech či zraněných.

U Charkova se obráncům daří více než úspěšně bránit, informuje americký institut The Study of War. Ukrajinci údajně před několika dny přešli do protiútoku, kterým se jim daří tlačit Rusy zpět. Těžké ostřelování ve městě však pokračuje.

Kharkiv: Russian artillery heavily shelling Saltivka area today. pic.twitter.com/BhAZHxIxzi — Björn Stritzel (@bjoernstritzel) April 19, 2022

Rusko od začátku invaze přišlo o 20 800 vojáků, 802 tanků a přes 300 letadel a vrtulníků, tvrdí ukrajinský generální štáb. Údaje nelze ověřit.

Kreminna pod těžkou palbou

Podle nejmenovaného zdroje z ukrajinské armády ve městě Kreminna pokračují pouliční boje mezi ruskými a ukrajinskými jednotkami, napsala agentura AP. Guvernér Luhanské oblasti Hajdaj uvedl, že město je pod těžkým dělostřeleckým ostřelováním, kvůli čemuž hoří několik bytových budov. Ukrajinskému tisku řekl, že Rusové ve městě postupují tak, že srovnávají vše se zemí. Podle Hajdaje mají Rusové město pod kontrolou, což ale odmítl poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč.

Krátce před druhou odpoledne pak Hajdaj oznámil, že ruské síly skutečně převzaly plnou kontrolu nad městem. Rusko podle něj útočí ze všech stran. Ukrajinští vojáci naopak při úspěšném protiútoku opět ovládli okresní město Marjinka v Donbasu na východě země, uvedl ukrajinský generální štáb ve večerní zprávě o situaci na bojišti. Toto tvrzení nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů.

Moskva obvinila ukrajinské síly, že nedaleko ruského města Bělgorod u hranic zaútočily na vesnici a zranily jednoho obyvatele. Informuje o tom ruská státní agentura TASS. Kdy k údajnému útoku došlo a jaká zbraň měla být použita, nebylo specifikováno.

Pětačtyřicet dnů v pekle. Manželé uprchli z Mariupolu, teď popsali svůj příběh

Moskva v uplynulých týdnech informovala o několika útocích ukrajinské armády na obce, které se nachází u hranice. Na začátku dubna Rusko také uvedlo, že ukrajinské vrtulníky zaútočily na sklad pohonných hmot v Belgorodu, kde vypukl požár. Ukrajinští představitelé v minulosti útoky popřeli či je odmítli komentovat.

V důsledku ruského ostřelování v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny byli v pondělí zabiti čtyři lidé, pět zraněno, informuje šéf regionálních úřadů Pavlo Kyrylenko na Telegramu. Jak zdůraznil, bilance nezahrnuje města Mariupol a Volnovacha, kde není možné určit počet obětí.