Když se do britské královské rodiny přivdala lady Diana, jednou z velkých opor uvnitř takzvané Firmy se pro ni stala Její královská Výsost princezna Margaret, hraběnka ze Snowdonu. Sestra královny Alžběty II. a Charlesova teta. To, že právě ona měla pochopení pro mladou dívku, kterou až příliš svazoval přísný protokol a kterou trápilo, že ji manžel zřejmě podvádí, nebylo ničím překvapivým. I Margaret totiž vždy byla tak trochu černou ovcí rodiny, rebelkou, která navíc zažila velké zklamání v lásce – a to hned dvakrát.

Zároveň ale tato žena, kterou tisk přezdíval Princezna buřička, patřila vždy mezi nejpopulárnější členy britské královské rodiny. Vysloužila si to nejen právě svým rebelantstvím, ale také tím, že navzdory všemu stála vždy pevně po boku svojí sestry. Alžběta II. o svou oporu přišla přesně před dvaceti lety.

Zakázaná láska

Princezna Margaret se narodila v roce 1930 jako druhé dítě prince Alberta a jeho manželky Alžběty. Když se její otec nečekaně stal králem Jiřím VI., pro Margaret to znamenalo, že budou i se starší sestrou, pozdější královnou Alžbětou II., vychovávány jako následnice trůnu. „Přesto všechno Margaret i Alžběta prožily relativně normální dětství,“ uvádí web History Extra, který patří pod stanici BBC. Margaret zbožňovala jízdu na koni a byla také nadšenou umělkyní.

Se sestrou si byly od malička velmi blízké, i když spolu do jisté míry vždy soutěžily - třeba o otcovu přízeň. Zpočátku šlo pouze o nevinné soupeření, čím ale byly starší, a bylo jasné, že pozice Alžběty jako příští panovnice bude poněkud jiná než Margaretina, tím bylo pro mladší princeznu náročnější najít si svoji životní cestu. A to ještě netušila, jakou oběť bude muset již brzy podstoupit.§

Když bylo princezně čtrnáct let, nastoupil do služeb jejího otce zkušený letec a hrdina z druhé světové války, plukovník Peter Townsend. Byl to muž o šestnáct let starší, a podle vzpomínek pamětníků také velmi pohledný. Dosud není jasné, kdy přesně se mezi nimi rozvinul bližší vztah, ovšem v roce 1952, kdy král Jiří VI. zemřel a na trůn místo něj nastoupila Alžběta II., už byli do sebe Margaret a plukovník Townsend hluboce zamilovaní.

Jejich vztah byl nejdříve palácem tajen, vše se ale provalilo při Alžbětině korunovaci ve stejný rok v červnu. „Princeznu zahlédli, jak odstraňovala snítko z Townsendovy uniformy. Toto intimní gesto bylo jasným znakem, že šeptanda o tom, že nejsou pouze přátelé, asi bude pravdivá. A brzy o milostné aféře referovaly noviny po celém světě,“ píše Town and Country.

Kolem Margaret jakoby se spustilo tornádo. Veřejnost sice svazku přála, u královské rodiny ale vidina manželství princezny a neurozeného plukovníka nebyla přijata příliš vřele. Nešlo ani tak o jeho nevalný původ, konec konců, bylo stále ještě krátce po válce a veřejnost byla připravena nad něčím podobným přivřít oči. Townsend byl ostatně válečný hrdina. Problém byl jinde. „Townsend byl rozvedený, což bylo v anglikánské církvi nepřípustné. Touha páru vzít se tak rozpoutala boj mezi veřejností a postojem vlády, a královna Alžběta II. byla v jeho prostředku,“ konstatuje magazín.

Vztah obou sester v té době procházel velkou krizí. Alžběta II. údajně sestře vztah přála, musela se ale zachovat především jako královna. „Jelikož Margaret ještě nebylo pětadvacet let, bylo nutné, aby ke sňatku s rozvedeným mužem získala povolení koruny. A to ještě s tou podmínkou, že se kvůli němu vzdá všech výsad a titulu. Nezdálo se to ale pravděpodobné. Alžběta II. musela vzít v úvahu, že je hlavou anglikánské církve a kabinet Winstona Churchilla odmítl svazek podpořit," uvádí web Town and Country.

Aby se situace vyřešila alespoň do doby, než Margaret dosáhne požadovaného věku, Townsend byl nakonec v tichosti odeslán na britské velvyslanectví do Bruselu. Tam se zdržel dva roky, byť kolovaly zvěsti, že za Margaret do Londýna pravidelně dojíždí. Oficiálně se milenci opět potkali až v roce 1955. Ani pak se ale nakonec svatba neuskutečnila. A to přesto, že celá Británie na ni už čekala, a titulní strany bulváru denně plnila otázka, kdy bude konečně oznámeno zasnoubení páru.

„Na rozdíl od toho, jak byla nedávno celá aféra zobrazena v seriálu Koruna, Alžběta II. našla s pomocí vlády nakonec řešení, aby se její sestra mohla za plukovníka Townsenda provdat. Podle plánu se Margaret měla vzdát práva kdykoliv nastoupit na trůn pro sebe i pro své příští potomky," uvádí web History.

Navzdory tomuto plánu ale nakonec přišlo nečekané oznámení - místo svatby rozchod. „Chci dát na známost, že jsem se rozhodla nevzít si plukovníka Petera Townsenda. Byla jsem poučena, že pokud se vzdám nástupnických práv, bylo by možné, abych využila možnost civilního sňatku. Ovšem jsem pamětliva učení Krista o tom, že křesťanské manželství je nerozlučitelné a stejně tak jsem si vědomá svých závazků vůči Commonwealthu a rozhodla jsem se tyto povinnosti upřednostit před čímkoliv jiným," prohlásila princezna Margaret.

V očích veřejnosti tímto rozhodnutím ještě více stoupla - soucitil s ní celý národ. Podle některých historiků ale právě tento rozchod stál za jejím pozdějším chováním a způsobil jí celoživotní trauma.

Nezkrotná královna večírků

Od chvíle, kdy začaly stránky bulváru plnit zvěsti o její lásce k rozvedenému muži, se Margaret vrhla do víru na tu dobu tak skandálního života, že z titulních stran nezmizelo její chování ani poté, co už byl vztah s Townsendem dávno pasé.

Už jako dvacetiletá si Margaret vybudovala pověst dívky, která kouří, pije, a nejvíce času tráví na různých večírcích. Zatímco část společnosti její chování pobuřovalo, a některým příslušníkům administrativy Alžběty II. způsobovalo pořádné vrásky na čele, Margaret to nakonec na popularitě nijak neubralo. „Stala se známou svou bouřlivou, nezkrotnou povahou a také drzými řečmi,“ připomíná server History Extra. V uvolňující se celospolečenské atmosféře 60. let byla ale nadále oblíbenou osobou.

Skandální bylo nakonec i její další zasnoubení, tentokrát už úspěšné. V roce 1960 totiž bylo zčista jasna oznámeno - bez toho, aby veřejnost tušila, s kým právě Margaret randí - její zasnoubení s fotografem Anthonym Armstrongem-Jonesem. „Minimálně na papíře její nový snoubenec působil mnohem lépe než plukovník Townsend. Sice žil život běžného člověka, ovšem pocházel z respektované rodiny a co bylo ještě důležitější, nebyl rozvedený," uvádí web History.

Svatbu v roce 1960 sledovalo 300 milionů lidí. Šlo o vůbec první královský sňatek, který přenášela televize. Pompézní obřad a následné přivedení dvou potomků na svět ale nezabránilo vzájemným nevěrám a postupnému rozkladu manželství. Margaret se nakonec rozvedla. „Životopisec Christopher Warwick uvedl, že to byla právě ona, kdo nakonec vydláždil cestu k tomu, aby se veřejnost dokázala smířit s rozvody i v královské rodině,“ uvádí web History Extra.

Po sestřině boku

Přes všechny skandály, kterými Margaret celý život plnila noviny, však nikdy u Britů nevstoupila v nemilost. Národ s ní nejen soucitil kvůli neštěstí v lásce, navíc byla přes všechno velmi oblíbenou členkou královské rodiny, která zářila, kam přišla. A hlavně její poddaní nikdy nezapomněli na to, že se obětovala pro královskou rodinu a celý život byla oporou pro svou sestru. „Už když se jako mladé musely s Alžbětou II. rozdělit a každá bydlela jinde, byla mezi jejich pracovnami v Buckinghamském a Kensingtonském paláci zavedena přímá telefonní linka," upozorňuje server History Extra.

Přesto, že Margaret ve stínu Alžběty II. mnohdy podle odborníků na královskou rodinu trpěla, na veřejnosti vždy vystupovala jako její pravá ruka a stejně tak si byly blízké v soukromí. Dokonce natolik, že když Margaretina někdejší schovanka, lady Diana, v televizním interview po rozpadu jejího manželství s princem Charlesem uvedla o královské rodině několik nelichotivých informací, Margaret se z její blízké přítelkyně rychle stala úhlavní nepřítelkyní a přerušila s ní veškerý kontakt. „Margaret vždy královnu bránila a byla k ní lojální. A měla pocit, že Diana její sestru zradila," konstatoval pro magazín People odborník na královskou rodinu Andrew Morton.

I v tomto případě se tak ukázalo, že Margaret, svobodomyslná duše, která neměla ke skandálnímu chování daleko, dokáže absolutně vždy upřednostnit dobro koruny a královny. Když v roce 2002 zemřela, Britové smrti princezny hluboce litovali.