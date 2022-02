Video aktivisty Pavla Zítka, facebooková veřejná skupina „CZEXIT - CzexitCzexit.cz - pro rychlý konec EU členství, vlasteneckou vládu“ s 5,9 tisíce členů, web Bezpressu.news. To jsou jen některé z řady dezinformačních kanálů, které začaly tento týden oznamovat, že soud pro údajné „zločiny proti lidskosti“, o jehož uskutečnění už zhruba půldruhého roku mluví německý právník Reiner Fuellmich, začal v sobotu 5. února 2022. Jenže žádný reálný soud nikde nezačal. Ani v Americe, ani kdekoli jinde.

Geneze lží

Fuellmich se v souvislosti s nákazou covid-19 zviditelnil poprvé začátkem podzimu 2020, kdy začal vytvářet masově sdílená videa, v nichž sliboval podat hromadnou žalobu na údajné „zločiny proti lidskosti“ kvůli tehdejší mezinárodní karanténě. Nákaza totiž prý podle něj nevedla nikde k nadměrné úmrtnosti.

Toto jeho tvrzení vyvrátily prakticky okamžitě tiskové agentury odkazem na demografické studie z řady zemí, které prokazovaly, že v mnoha státech k takové úmrtnosti po vypuknutí pandemie skutečně došlo.

Německý právník, který průběžně šířil i řadu dalších dezinformací (například, že nemocnice dostávají zaplaceno za to, aby prohlašovaly mrtvé za oběti covid-19, což nikdy nebyl schopen prokázat žádným konkrétním příkladem), pak dal o sobě výrazněji vědět znovu v první polovině loňského roku, kdy začal napadat pro změnu očkování proti covidu-19.

Tehdy také začal mluvit o tzv. Norimberském procesu 2.0 či Norimberku 2.0 a prohlašoval, že spolupracuje se „dvěma až třemi sty dalších právníků“ na podání žalob na subjekty jako Světová zdravotnická organizace (WHO) nebo americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které vinil ze „zločinů proti lidskosti“.

Těch se měly podle něj dopustit zavedením očkování „experimentálními vakcínami proti covidu-19“, což prý porušovalo „všech deset zákonů Norimberského kodexu“ (jde o deset právně závazných zásad medicínské etiky pro experimenty s účastí lidí, které definoval po druhé světové válce jeden z rozsudků vojenského tribunálu v Norimberku, soudícího válečné zločince, pozn. red.).

Daný proces měl být podle dezinformátorů původně zahájen loni v červenci u Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Nestalo se ale vůbec nic, žádný takový proces zahájen nebyl. Pak se průběžně objevovaly informace o některých dalších soudech, u nichž se prý už „Norimberk 2.0“ řeší, vždy se ale ukázaly jako zcela nepodložené.

Nové kolo

Další kolo falešných zpráv se pak rozběhlo koncem loňského roku, kdy se objevila dezinformace, že tým pod Fuellmichovým vedením, tentokrát prý už čítající více než tisíc právníků a více než deset tisíc lékařských expertů, „zahájil soudní řízení“ ve věci zločinů proti lidskosti. Žalovanými subjekty měly být opět WHO, CDC a Davoské ekonomické fórum.

Nestalo se ale zase nic. Jak agentuře pro ověřování faktů Lead Stories sdělil loni v prosinci mluvčí Mezinárodního trestního soudu v Haagu, tento soud stíhá především osoby obviněné z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy, a tato obvinění se mohou týkat „pouze trestní odpovědnosti jednotlivců (nikoli institucí nebo států)“. O zahájení řízení navíc rozhoduje pouze soudní žalobce.

Žádná ze zmiňovaných institucí, jež měly být žalovány, nebyla podle svého vyjádření pro Lead Stories o žádném soudním sporu uvědoměna, protože navzdory Fuellmichovým proklamacím žádný takový soud nikde zahájen nebyl.

Lživé se ukázalo i další Fuellmichovo tvrzení z loňského 30. prosince, že prý dokonce i WHO již konečně připustila, že virus SARS-CoV-2 není o nic nebezpečnější než běžná chřipka, s úmrtností na infekci 0,14 procenta. WHO na to reagovala prohlášením, že nic takového nikdy neuvedla s tím, že všezahrnující globální odhad úmrtnosti na covid-19 nemá k dispozici, ale předchozí studie ji odhadovaly přibližně na 0,6 procenta, zatímco u sezónní chřipky se poměr úmrtnosti na infekci pohybuje kolem 0,1 procenta, což je šestkrát méně.

Další kouřová clona

A úplně stejně se to má i s aktuální informací, že soud začal v sobotu 5. února 2022. Ne, žádný soud nezačal. Pouze se dala přes internet dohromady skupina dvanácti Fuellmichových příznivců, prezentujících se jako mezinárodní advokáti, s tím, že „vede trestní vyšetřování podle vzoru řízení Velké poroty Spojených států“.

Svou aktivitu tato skupina pojmenovala jako „Lidový soud veřejného mínění“. Nejde tedy o žádné skutečné soudní řízení a jednání dané skupiny nemá žádný reálný právní dopad.

„Poté, co se nepodařilo najít žádný soud, který by projednával skutečné důkazy v současném systému zákonných soudů, provádíme toto řízení mimo stávající systém,“ připustila ve videu jedna z účastnic této akce, právnička Nancy Ana Garnerová z Nového Mexika.

Potvrdila přitom, že ve Spojených státech jsou oprávněni zahájit takové trestní řízení pouze okresní státní zástupci nebo nejvyšší státní zástupci jednotlivých států, což žádný z nich neudělal.