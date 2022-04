Před sto lety bolševici vyřešili Jižní Osetii. Etnická nenávist ale přežívá dál

Je tomu právě sto let, co moskevští bolševici „vyřešili“ na Kavkazu letitý etnický i sociální konflikt mezi Gruzíny a Osety vytvořením Autonomní oblasti Jižní Osetie, kterou pod tímto statusem začlenili do sovětizované Gruzie. Důsledky sto let starého kroku přetrvávají dodnes.

Rudá armáda v Tbilisi v roce 1921 | Foto: Wikimedia Commons, Fotomuzeum Gruzie, volné dílo