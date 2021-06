Agentura AP uvedla, že střelba se odehrála v místě pronajatém ke konání koncertu. Policie se domnívá, že šlo zřejmě o cílený útok na konkrétní osoby, nikoli jen o střelbu do davu lidí. Muži přijeli v bílém SUV Nissan Pathfinder a policie požádala o pomoc při jejich hledání.

Tři lidé podle místních médií vystoupili z bílého SUV a spustili palbu z útočných a ručních zbraní na návštěvníky koncertu, kteří se shromáždili u podniku El Mula Banquet Hall nedaleko města Hialeah.

"Jsem na místě dalšího cíleného a zbabělého násilného činu spáchaného střelnou zbraní, kdy bylo postřeleno přes 20 obětí a dvě bohužel zemřely," uvedl na twitteru policejní ředitel okresu Miami-Dade Alfredo Ramirez. "Jsou to chladnokrevní vrahové, kteří náhodně stříleli do davu. My budeme usilovat o spravedlnost," ujistil Ramirez.

CNN uvedla, že do místních nemocnic bylo převezeno 20 až 25 zraněných. Místní televize CBS4 Miami informovala, že stav nejméně jednoho zraněného je kritický a že v policejní vazbě zatím nikdo neskončil. Guvernér státu Florida Ron DeSantis řekl, že úřady usilují o dopadení pachatelů. "Spravedlnost musí být rychlá a přísná!" napsal DeSantis na twitteru.

Letos bylo podle statistik při masových střelbách do lidí ve Spojených státech zabito už přes 275 lidí při nejméně 240 případech střelby. Nejvíce mrtvých - deset - má střelba z 22. března v supermarketu ve městě Boulder v americkém státě Colorado, devět obětí (kromě střelce) si vyžádal útok z 26. května v železničním depu v kalifornském San José.