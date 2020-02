Šokující a tragický. Tak popisují svědci útok, který se odehrál ve středu večer v západoněmeckém Hanau. Útočník, podle vyšetřovatelů třiačtyřicetiletý Tobias R., zastřelil ve dvou barech s vodními dýmkami devět lidí a další čtyři zranil.

Útočník v západoněmeckém Hanau zastřelil ve dvou barech devět lidí. | Foto: Profimedia

„Bylo to jako ve filmu, jako špatný vtip. Nemůžu to pochopit. Moji kolegové - jsou jako moje rodina, nikdo to nechápeme, řekl serveru BBC zaměstnanec jednoho z podniků, kde se útočilo.