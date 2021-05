Velká Británie má po víkendu o krok blíže k tomu, že bude menší než dnes. A že se Spojené království vlivem brexitu brzy rozdělí.

Lokální volby dopadly pro vládnoucí konzervativce relativně dobře jen na první pohled. Hned na ten druhý v nich v autonomním Walesu a Skotsku, ale také v desetimilionovém Londýně utrpěli probrexitoví konzervativci Borise Johnsona nepříjemné porážky.

Zarážející o to víc, že úspěšné očkování proti covidu a tím i rychlejší překonání koronavirové krize nalily upadající popularitě Borise Johnsona a konzervativní vlády krev do žil. Jenže se to projevilo jen v Anglii, kde v lokálních volbách konzervativní kandidáti jasně zvítězili nad labouristy.

Výjimkou byl ale opět Londýn, kde se labouristovi a prvnímu muslimskému starostovi Sadiqu Khanovi podařilo obhájit svůj mandát.

Velká Británie však není jen Anglie, ale i autonomní Wales a Skotsko. Ve Walesu zvítězili jasně labouristé a ve Skotsku nacionalisté ze Skotské národní strany. Do absolutní většiny ve skotském parlamentu jim chybí jen jeden hlas, ale společně se Zelenými mají přiznivci nového referenda o nezávislosti jasnou většinu.

Skotská premiérka Nicola Sturgeonová ihned oznámila, že volby potvrdily oprávněnost vypsání nového referenda o odtržení Skotska od Velké Británie a varovalaJohnsona, aby se nepokoušel tyto snahy hatit. „Jedinými lidmi, kteří mohou rozhodnout o budoucnosti Skotska, jsou Skotové,“ uvedla Sturgeonová.

Je ovšem nejen otázkou, zda lze referendum vyhlásit přes nesouhlas vlády v Londýně, ale také jak by nakonec dopadlo. Síly příznivců i odpůrců skotské nezávislosti jsou totiž podle průzkumů vyrovnané.

Skotsko nemá EU jistou

Případné odtržení Skotska, přestože je motivované také snahou Skotů vrátit se do Evropské unie, nemá v EU jasnou podporu.

Státy jako Španělsko, které mají problémy s vlastními separatisty, jsou totiž proti tomu, aby Unie snahy tohoto druhu podporovala. Případný vstup nezávislého Skotska do EU by tak paradoxně mohl narazit na odpor.

Jiným pobrexitovým problémem je ale růst anglického nacionalismu. Ten se projevuje nejen nepokoji probritských loaylistův Severním Irsku. „Jizvy po brexitu stále přetrvávají a stále více nás rozděluje drsná kulturní válka,“ varoval i londýnský starosta Khan.