Vestavba učeben do podkroví jedničky bude nákladná. Předběžné náklady na realizaci celého projektu, tedy stavebních prací, vybavení nábytkem a pomůckami, se odhadují na 51 milionů korun. Výrazně, 40 miliony, by na ně měla přispět dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

V podkroví mají vzniknout dvě odborné učebny, cizích jazyků a zeměpisu, a ateliér digitálních animací. Ke schodišti přibude také výtah.

Po rekonstrukci dílen a žákovských kuchyněk se dvojka dočká také větších šaten

Rekonstrukce bude spojena s významným omezením. Zhruba na polovinu školního roku bude půlka školy přestěhována do prostor 3. základní školy, konkrétně do družiny.

„Akce se nestihne během letních prázdnin a kvůli bezpečnosti nemůže pod stavbou probíhat výuka. Hledali jsme proto alternativní řešení. Osm tříd bude na trojce v družině, musíme tam ještě přestěhovat nábytek,“ konstatoval starosta města Luděk Štíbr, podle kterého skončí školní rok na jedničce o deset dní dřív. „Pro rodiče, kteří si nezajistí hlídání, bude k dispozici školní družina ve sportovní hale,“ dodal.

Na jedničce podle starosty dojde vzhledem ke špatnému stavu krovů k výměně stropních i podlahových trámů.

Na půdě by se pak v budoucnu mohlo pokračovat v dalších vestavbách. „Jsou zde ještě další zajímavé prostory, navíc v rámci přestavby sportovní haly už se s družinami, které se tam nyní nacházejí, nepočítá a ředitelé prostory pro družiny požadují, proto by jednou z variant mohlo být umístění družiny právě do zbývajících půdních prostor,“ vysvětlil Štíbr.