Dojatý z prvního dne ve škole byl i tatínek malé Natálky Martin Tvarůžek, který přiznal, že jeho dcera se do první třídy už moc těšila. „Nejvíc na to, že se naučí číst a bude číst pohádky sestřičce,“ usmíval se pyšný tatínek. Začátek školního roku provází plošné testování, které se v prvních devíti dnech uskuteční třikrát. Rodiče malé Natálky jsou se situací smířeni a jsou rádi především za to, že bude fungovat klasická prezenční výuka.

„Navíc vyučování bude po testech probíhat bez roušek, takže omezení za nás nejsou tak přísná jako loni. Rád bych také podotkl, že škola nám toho moc neupírá. Zápis s rodiči proběhl klasiky v dubnu, nyní jsme mohli s dětmi na první školní den i k nim do třídy, takže jsme za to rádi a škole děkujeme,“ pronesl Martin Tvarůžek.

Prvňáci usedli do školních lavic ve středu poprvé a za katedrou má premiéru také třídní učitelka 1. A Vladěna Boháčová. Ta doufá, že se distanční výuce děti v letošním školním roce vyhnou. „Myslím si, že zvlášť prvňáci opravdu potřebují chodit do školy a pevně věřím, že to tak bude. Vzájemná komunikace naživo je hrozně důležitá,“ upozornila třídní učitelka, která přiznala, že panuje malá nervozita. „Ale děti už se rozkoukaly tak věřím, že to bude v pohodě,“ usmála se.

Velice náročný rok prožili v loňském roce současní druháčci, kteří se nestihli pořádně rozkoukat a po pár týdnech se s rodiči několik měsíců museli poprat s distanční s výukou. Jednoduché to ovšem nebylo ani pro třídní učitelku 2. C Petru Michalovou.

„Bez rodičů, kteří maximálně spolupracovali, bych to nezvládla, a musím říci, že jak oni, tak děti i já jsme to zvládli, myslím si, na jedničku. Nemám vůbec pocit, že by děti měly nějaké mezery. Možná malinko ve psaní, protože to se úplně přes kameru zvládnout nedá. Ale jestli nás nezavřou, tak si to zopakujeme a rychle doženeme, protože tato třída je opravdu hodně chytrá,“ pochválila své svěřence Petra Michalová, která se na děti pochopitelně velmi těšila.

Spolupráce rodičů při distanční výuce

„Půl roku jsem je neviděla a prezenční výuka je pro mě pochopitelně jednodušší. Je to hodná třída, rodiče výborně spolupracují, a to i co se týče testování. Nikdo není zásadně proti, ale někteří si nechávají dělat antigenní i PCR testy sami, aby žáci měli na ten týden volno,“ konstatovala Michalová. Ta také doufá, že třemi testy opatření také skončí. „Snad se to pak nějak vyhodnotí a už nebudou testy potřeba. Dětí snad pozitivních moc nebude a pak už je nechají na pokoji,“ vřekla třídní učitelka.

Poslední školní rok v 3. základní škole čeká žákyni 9. C Adrianou Štolcovou, která se se svými spolužáky v loňském školním roce moc neviděla. „Na kamarády se moc těším, konečně se s nimi budu moci vidět i fyzicky, nikoliv jen skrze videohovory, jak tomu bylo po většinu minulého školního roku,“ popsala Adriana.

Jak přiznala její maminka Jarmila, distanční výuka „naučila“ sice dceru větší samostatnosti při vzdělávání se, ale z dlouhodobého hlediska by pro ni jistě nebyla takovým přínosem jako výuka prezenční. „S pravidly jsme jako rodiče smířeni, je to pořád přijatelnější než celodenní výuka v rouškách nebo distanční výuka. A také doufáme, že nastolená pravidla budou mít kýžený efekt a povedou ke stabilizaci a zlepšení situace do takové míry, že se budeme moci v budoucnu všichni vrátit k životům, na které jsme byli zvyklí,“ řekla Jarmila Štolcová.

Naopak s individuální výukou začnou děti paní Dagmar, které mají kmenovou školu rovněž 3. základní v Rakovníku. „Děti budou mít online konzultace a přezkouší je naše soukromá paní učitelka. Škola nám vyšla vstříc a povolila individuální výuku, což velice oceňuji, protože na druhém stupni s ní většinou školy moc zkušeností nemají,“ pronesla maminka, která jinak svoji kmenovou školu oceňuje, avšak individuální výuku zvolila pro svoje děti zejména ze zdravotních důvodů.

„Nejmladší syn bere silné léky na potlačení imunity, píchá si injekce a nechci ho vystavovat stresu, rouškám, testům a riziku nákazy. Starší syn je astmatik, v roušce kolabuje a já nevěřím této vládě, že za měsíc opět nezavede povinnost nosit respirátor či roušku ve školách,“ řekla upřímně Dagmar.