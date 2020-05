V rámci projektu "Moderně a prakticky v přírodních vědách" byly prostory učeben chemie, fyziky a přírodopisu včetně kabinetů a laboratorní učebny v období koronavirové pandemie osazeny výpočetní technikou, interaktivními tabulemi, měřícími soustavami a koncovými prvky pro moderní výuku přírodních věd.

Jakmile žáci opustili lavice, došlo i na renovaci jedné z posledních starých učeben, a to učebny jazyků a kabinetu dějepisu. Původní podlahy vystřídala nová lina, dále byla kompletně zavedena nová elektroinstalace včetně nových kamen a stropní podhledy s novými světly. Stěny mají novou omítku a výmalbu. V současné době se jen čeká na nový nábytek a následný hloubkový úklid. „Dále jsme se pustili do naléhavé rekonstrukce bývalého bytu školníka, kde vzniká v současných dnech nová učebna. Od září bude v důsledku navýšení počtu tříd plně využívána,“ přiblížil ředitel školy Petr Chochola.

Jesenice

V jesenické základní škole vznikají dva projekty. Ten s názvem "Cesta do školy" je před dokončením, projekt "Boříme bariéry" byl původně naplánovaný na prázdniny, ale první část už je hotová a další část je v plném proudu. „V rámci projektu Cesta do školy máme hotovy dvě školní dílny, cvičnou kuchyňku, v rámci druhého projektu máme hotové bezbariérové WC, rekonstrukci jedné třídy a chodbu. Tam se nyní dělá kompletní rekonstrukce elektřiny, svítidla, obklady, umyvadla a podobně,“ vyjmenovává ředitel školy Petr Koníř.

V současné době začaly práce v přízemních učebnách přírodopisu a kabinetech. „V poslední fázi se budou rekonstruovat další odborné učebny druhého stupně, tedy jazyků, matematiky, fyziky, počítačů a vzniknou další bezbariérové záchody,“ přibližuje Petr Koníř. Celková modernizace vyjde na více než 14 milionů korun.

Lužná u Rakovníka

V ZŠ a MŠ Lužná pokračuje rekonstrukce šaten za více než 2,66 milionu korun, která by měla být hotova do konce srpna. „Je to zhruba v půli cesty, vnitřní práce se již dokončují a začne se pracovat venku. Vyhovuje nám i to, že děti do školy kromě deváťáků nechodí, protože práce jsou hlučnější a nemusíme v těchto podmínkách učit,“ říká ředitelka luženské školy Miroslava Pechová.

Kapacita šaten bude pro dvě stě žáků, v současné době navštěvuje luženskou školu 177 dětí. V přístavbě budou šatny pro čtvrtý až devátý ročník. První tři ročníky budou mít samostatné šatny v nevyužitém kabinetu, který se pro tyto účely předělá.

Pavlíkov

Na začátku jara neutichly stavební práce ani v Pavlíkově, kde byly opraveny parkety za zhruba 150 tisíc korun. „Už jsme na ně měli vypracovaný projekt, protože podlaha se neměnila od doby postavení tělocvičny. Vedle podlahy se tam dělaly i jiné menší dodělávky. Samozřejmě se nám hodilo, že tělocvična byla prázdná. Podlaha vypadá perfektně, parkety jsou přebroušené, přelakované, nalajnované na různé sporty,“ prozradil starosta Pavlíkova Miroslav Macák.

Rakovník

Ani Rakovník v investicích do škol nezůstal pozadu. V 1. základní škole v Rakovníku byly týdny bez přítomnosti žáků využity k výměně podlahových krytin ve třech třídách za více než 230 tisíc korun a v rakovnické ZUŠce pak byly podlaha vyměněna za 205 tisíc korun včetně DPH.