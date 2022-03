"Všechny ty události jdou rychle a jsou pro všechny šokem. Když vidím, jaký to má dopad na děti, rozdělování rodin a jak jim válka obrací životy naruby, rozhodla jsem se pro pomoc sběrného místa potřebných věcí pro Ukrajinu a uprchlíky i v prostorách AGÁTKY," řekla Němcová.

Dále uvedla, že vidí opravdový zájem lidí, kteří chtějí pomáhat, nekoukají na peníze a volný čas a cítí, že teď je to tak potřeba udělat. "Všem moc děkuji. Je až neuvěřitelné, když přijede maminka s naloženým kočárkem věcí pro jiné děti, když sama má jen mateřskou a všechno to potřebuje pro své dítě a o všechno se rozdělí," popisuje organizátorka, která je ráda, že je svým dílem pomoci napojena na lidi, kteří to cítí stejně, a snaží se, aby pomoc byla účinná a měla smysl.

Město Rakovník organizuje pomoc ukrajinskému Berehovu

"Poděkování patří všem, kteří potřebné věci do AGÁTKY nosí, ti jsou hlavní, a jsem ráda, že si při této práci najdeme čas i si chvíli o situaci popovídat. A jsem ráda, že se do toho svou dětskou troškou zapojila i moje devítiletá dcera a že vidí to, že pomáhat potřebným lidem je normální," řekla Martina Němcová.

A tak se i tady hromadily a hromadí všechny potřebné léky, deky, hygienické potřeby, plínky, trvanlivé potraviny i stany a spacáky, které míří v dodávkách dobrovolníků na východ. Budou také k dispozici všem maminkám a dětem i dalším válečným uprchlíkům, kterých míří na Rakovnicko desítky a stovky.

Miroslav Koloc