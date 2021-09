Příchozí v historické části Domu osvěty jako každý rok obdivovali výtvory, které šikovné děti vyrobily během uplynulého školního roku, který byl poznamenám epidemiologickými opatřeními. Přesto bylo k vidění mnoho pestrých a povedených kreseb a výrobků vytvořených nejrůznějšími technikami.

V samotném Domě osvěty rozdováděl děti i dospělé Honza Ladra s princeznou a plyšovými kamarády. Ten svůj program plný tance a zábavných soutěží nečekaně protáhl, neboť další z účinkujících - kouzelník a bratr majitelky Agátky Jan Vaidiš byl zdravotně indisponován a prázdninové akce se tedy letos nemohl účastnit. To ho jistě velmi mrzelo, neboť atmosféra byla v Agátce během pondělního odpoledne opravdu parádní.

Obrovská účast potěšila i Martinu Němcovou. „Vůbec jsem to nečekala, ale přišlo nejvíce lidí za celou dobu, co tuto výstavu se zábavným programem pořádám. Přes počáteční malé komplikace to nakonec bylo fajn, všechno vyšlo, rodiče i děti se bavili. Bylo to velmi vydařené odpoledne,“ zářila majitelka Kreativního kroužku Agátka, která během léta zaznamenala o kurzy opravdu velký zájem. „Mám asi čtyřicet náhradníků a každý den mi volají další zájemci, že by chtěli chodit, takže nabízím i jednorázové kurzy tvoření, než se uvolní nějaká místa. Je vidět, že je ani covid neodradil,“ usmívala se Martina Němcová.

Novinkou v následujícím školním roce bude kurz šití.

Další výstava se zábavným programem se uskuteční týden před Vánocemi a objeví se na ní práce, které účastníci kurzů vyrobí od září do Vánoc.