Jak daleko mohlo toto prověřování zatím dospět, Deník nezjistil. „Nic takového nemáme evidováno,“ odpověděla k dotazu na trestní oznámení mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová. Věc prověřovala u různých složek – a nepodařilo se jí zjistit, že by takováto věc byla řešena. Nic neví ani rakovnická policie – přitom právě jí by podle místní příslušnosti měla být záležitost předána k řešení, ať už by trestní oznámení bylo podáno kdekoli. To se zatím nestalo.

Kverulant odkazuje na smlouvu o nájmu z loňského roku, jíž rakovnický advokát a politik (radní města za ODS) Jiří Černý, který zde současně působí jako Bendlův poslanecký asistent, přenechává pro potřeby poslanecké kanceláře nebytové prostory v domě na adrese Vysoká 92. Ta je známá jako sídlo advokátních kanceláří (ale i působiště restaurace). Cena za prostor o výměře 100 metrů čtverečních podle smlouvy, kterou ředitel Razima zveřejnil na webu, dosahuje 21 200 Kč měsíčně.

Když se vydal přímo na místo, našel na domě tři cedule ohlašující advokátní kanceláře – a čtvrtou upozorňující na Bendlovu poslaneckou kancelář. Uvnitř však objevil jen dvoje označené dveře. „V prvním patře zavřené dveře označené JUDr. Petr Hošek – a naproti nim pak dveře do kanceláře označené jako JUDr. Michal Špirk a JUDr. Jiří Černý,“ upřesnil. S tím, že na tyto dveře zaklepal, vstoupil – a po chvíli volání se objevil muž středního věku. Kde je kancelář poslance Bendla, se od něj prý nedozvěděl: jen to, že je advokát a žádné informace sdělovat nebude.

Svou pravdu prokazuje každý sám

Když Deník telefonicky kontaktoval Černého, advokát ujistil, že poslanecká kancelář v domě skutečně je. Připomněl nicméně, že není důvod, aby on cokoli ukazoval: prokázat pravdivost svých slov musí vždy ten, kdo něco tvrdí – v tomto případě ředitel Kverulanta. A jeho sdělení advokát chápe tak, že je to něco podobného, „jako kdybych já tvrdil, že včera na Aljašce pršelo“: asi také každý nebude bezhlavě věřit. Trvá na tom, že aby prokázal pravdivost svých slov, je na tom, kdo je vyřkl. „Nemůžu přece přijít k soudu, říct, že Holakovský mi dluží milion, a chtít po něm, ať vám nařídí, abyste mi ty peníze zaplatil. Tedy můžu – ale musel bych to dokázat nebo navrhnout důkazy. Tak to prostě chodí. Není přece možné, aby někdo tvrdil, že nad námi není nebe – a pokud si myslíte něco jiného, tak to dokažte vy,“ uvedl Černý k dohadování o existenci poslanecké kanceláře.

K trestnímu oznámení Deníku řekl, že to může podat kdokoli kdykoli a na kohokoli. „Pokud je to ale lež, vystavuje se trestnímu stíhání pro křivé obvinění,“ upozornil. S dodatkem, že na internetu lze najít, že podnětů tohoto typu vůči řediteli Kverulanta směřovalo již více.

Standardní kontakt je elektronický

Ke své spolupráci s Bendlem Černý sdělil, že je profesí advokát – ale rovněž „na zkrácený úvazek“ oficiálně vykonává funkci regionálního asistenta poslance. „Nejsem asistent poslanecký, ale regionální,“ zdůraznil. S tím, že jako právník se věnuje i věcem, které souvisejí obecně s poslaneckou prací. Předkládat „svodku pracovního dne“ nemá potřebu – avšak řekl, že pro poslance Bendla nejen řeší regionální záležitosti (jako příklad zmínil pomoc s řešením problému týkajícího se restitucí), ale také jakožto právník připravuje rozbory a stanoviska k obecným tématům a konzultuje řadu věcí týkajících se práce v Poslanecké sněmovně. Při řešení konkrétních záležitostí, s nimiž přicházejí občané, to prý funguje tak, že on odvádí výrazný díl práce. „Shromažďuji podklady – a pan poslanec pak lidem sdělí, co jsme zjistili,“ konstatoval advokát.

Hovořit poslancem Bendlem se Deníku nepodařilo a zaslaný e-mail zůstal bez odezvy. Příležitost domluvit si schůzku přímo v rakovnické kanceláři se tak nenaskytla. Ani asistent Černý s ním podle vlastních slov není v osobním kontaktu každodenně – přičemž v té souvislosti připomněl, že kvůli obstrukcím opozice nyní poslanci občas ve sněmovně tráví i noci. Podle Černého to tedy není tak, že by se jako asistent vídal se svým poslancem „každé ráno osobně“. „Komunikujeme telefonem a e-mailem,“ uvedl s tím, že tyhle možnosti jsou v 21. století standardní.

Poslanecká kancelář v Rakovníku podle smlouvy

- Pronajímatel přenechává nájemci do užívání sto metrů čtverečních včetně sociálního příslušenství

- Cena činí 15 tisíc korun měsíčně plus paušální náhrada služeb (úklid, dodávky tepla, vody, odvoz odpadu) ve výši 1000 Kč za měsíc; celková suma však dosahuje 21 200 Kč měsíčně – ještě se připočítává 5200 Kč za užívání vybavení

- Vybavením nebytových prostor pronajímaným nájemci je: knihovna, komoda na spisy, prosklená skříň, konferenční stolek s radiopřijímačem a reprosoustavou, kancelářský stůl, stůl jednací plus pět židlí, sedací souprava (druhý konferenční stolek, sedací souprava, dvě křesla, rozkládací dvousedačka), skříň s policemi, počítačový stolek a lednice