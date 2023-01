Jarmila Štolcová, středoškolská učitelka, majitelka Jezdeckého klubu Spongilit, Hředle

Prezident by měl být člověk s vysokým morálním kreditem, což neznamená, že je to člověk, který se nikdy nedopustil chyby. Jeho projev by měl být kultivovaný a jeho jednání i chování by mělo dobře reprezentovat Českou republiku. Zároveň očekávám, že to bude člověk schopný těžkých a ne vždy zcela populárních rozhodnutí.