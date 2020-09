Martin Tvarůžek, 34 let, podnikatel a aktivní sportovec, Rakovník: O testování neuvažuji, nemám absolutně žádné příznaky, cítím se zdráv a celkově si o „korona“ krizi myslím své. Kdybych měl kašel a do toho teplotu, asi bych se musel nechat otestovat, abych měl jistotu, že nejsem hrozba pro rodinu, kamarády a okolí. Nicméně test by měla zajistit nejbližší hygienická stanice po upozornění lékaře, takže to by bylo na nich, ne na mně.

Zdroj: archiv M. Tvarůžek

Milan Kounovský, 57 let, profesionální kreslíř a karikaturista, Rakovník: V případě, že by to byla potřeba, asi bych se testu nebránil. Spíš než samotné texty mně vadí různá chaotická opatření vedení našeho státu a rovněž vyvolávání až hysterie v médiích. Pokud bych si měl zvolit odběrné místo, tak asi to v Oblastní nemocnici Kladno. Je to od nás nejblíž, tak abych ušetřil čas.

Zdroj: Deník / Josef Rod

Miroslav Tlustý, 50 let, vedoucí hospodářské správy v Domově seniorů, sportovec: Na jaře už jsem prodělal tři testování, a to rychlotesty v mém zaměstnání, neboť pracuji v domově seniorů. Tehdy jsme byli testováni každých čtrnáct dní. Vzhledem k tomu, že nemám žádné příznaky onemocnění, tak bych asi nešel. Pokud bych měl ovšem horečku a necítil bych se komfortně, klidně bych se nechal otestovat na nejbližším odběrovém místě, které je snad v Kladně.

Zdroj: Deník / Josef Rod

Miroslav Koloc, 56 let, učitel na MOA Rakovník, Rakovník: K testování mám organizační i ekonomické výhrady a pokud to nebude vyloženě nutné, testovat se rozhodně neplánuji. O odběrovém místě vím nejblíže na Kladně a taky vím, že to tam není časově vůbec jednoduché.

Zdroj: archiv M. Koloc

Martina Němcová, 39 let, podnikatelka, majitelka Agátky, Rakovník: O testování na Covid-19 neuvažuji, nejsem aktuálně v situaci, která by to vyžadovala a i kdyby tato situace nastala, tak bych testováni asi hodně zvážila. V případě nutnosti vím o nejbližším odběrovém místě v Kladně.

Zdroj: Deník / Josef Rod