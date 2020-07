ANO místo Hamousové vyšle do boj o Senát místostarostu Loun

Hnutí ANO nevyšle do podzimních voleb do Senátu v obvodě okresů Louny a Rakovník a malé části Kladenska dosavadní senátorku a žateckou starostku Zdeňku Hamousovou. Místo ní se bude o přízeň voličů ucházet místostarosta Loun Milan Rychtařík. Rozhodl o tom v minulých dnech výbor hnutí, které dlouhodobě vykazuje nejvyšší volební preference v zemi. Jeho kandidát tak má slušnou šanci se do Senátu dostat.

Milan Rychtařík, ANO 2011 | Foto: archiv strany/archiv Deníku