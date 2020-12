Odběrové místo je již připraveno. „V současnosti ještě probíhá testování učitelů, které skončí ve čtvrtek. Musím říci, že zájem o něj ale velký není. Co se týče testování pro veřejnost, rozšířili jsme odběry ještě například o sobotu 19. a sváteční den 25. prosince,“ konstatoval jednatel rakovnické nemocnice Tomáš Jedlička.

Odběrové místo se nachází před areálem nemocnice, vstup je z ulice Dukelských hrdinů u lékárny. Pro PCR testy, které jsou placené, je otevřeno od pondělí do pátku od 7.30 do 11 hodin, pro antigenní testování v pondělí, středu a pátek od 12 do 15.30 hodin. Odběrové místo slouží pouze pro předem objednané.

Objednávat je možné elektronicky prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách nemocnice www.nemorako.cz nebo na telefonních číslech 313 525 454 a 722 950 596.

Plošné testování prostřednictvím antigenních testů dle mimořádného opatření je prováděno u všech osob, které mají zdravotního pojištění v České republice. Testování může probíhat u stejné osoby i opakovaně, avšak nejdříve jednou za pět dní.

Podle zjištění Rakovnického deníku ovšem o testování oslovení Rakovničané moc neuvažují. Například zastupitel Rakovníka Milan Let (Svobodní) půjde na test až pokud to bude nutné a nebude cítit dobře. „Do té doby si myslím, že to není na pořadu dne. Přijde mi divné si pro nic za nic nechat šťourat do nosu. Přistupuji k problému zodpovědně, nikoho neohrožuji, tak proč. Chápu zároveň strach některých lidí z covidu, ale pokud se člověk cítí dobře, tak nevidím důvod proč se testovat,“ myslí si Let.

Podobného názoru je ji hokejbalista a podnikatel Martin Tvarůžek. „O testování neuvažuji. Cítím se zdráv. Když chodím mezi lidi nebo k babičce s dědou, tak vždy s ochranou obličeje. Nevidím důvod, aby mě někdo lechtal dutinu,“ pronesl Tvarůžek.

O antigenním testování neuvažuje ani profesionální fotograf Václav Čermák, podle něhož by se mělo testovat především tam, kde je vysoká koncentrace počtu rizikových osob.

„Ještě mi dává smysl případ, kdy se plánuje rodinná akce a dotyčné osoby chtějí mít co nejvyšší možnou míru jistoty toho, že ač se cítí zdraví a bez příznaků, tak nedojde k potencionálnímu přenosu nákazy v rámci rodiny,“ uvažuje Václav Čermák.

Řidič autobusu a fotograf Antonín Vydra se do testování také příliš nehrne. „Znám lidi, kteří pozitivní byli a neměli vůbec žádné příznaky, zdá se mi to divné,“ sdělil Vydra.

Antigenní testy si objednalo také město Nové Strašecí. Zatím se testovalo jednou, v pondělí. Další možnost testování budou mít občané ve čtvrtek od 13 do 14 hodin v hasičské zbrojnici. V tomto případě jde o placenou proceduru, cena testu je 150 korun, což představuje provozní náklady.

Jak informoval starosta města Karel Filip, v pondělí se nechalo otestovat 21 občanů, z nichž jeden měl pozitivní výsledek. „Všem jsme poslali SMS o výsledku, pozitivní občan byl zanesen do systému a odeslán k obvodnímu lékaři,“ uvedl starosta a potvrdil, že i zde není zájem nijak velký. „Zatím to ale bylo pouze jednou. Předpokládám, že se to po městě rozkřikne a zájem bude ve čtvrtek větší. Poté se dále rozhodneme, zda ještě nebudeme v plošném testování pokračovat,“ konstatoval.