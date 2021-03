Maloobchodní řetězce vycítily novou obchodní příležitost. Výrazné rozšíření povinnosti testování na koronavirus pro veřejnost a prodloužení čekacích dob na antigenní testy poskytované zdarma raketově zvýšilo zájem zákazníků o nákup antigenních testů v obchodech. V úterý začal testy prodávat i řetězec Kaufland a zájem o ně je obrovský. Vedoucí rakovnické prodejny potvrdila, že testy bývají každodenně vyprodané.

Nákup antigenních testů v Kauflandu. Ilustrační foto. | Foto: Jiří Skála

Test Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test se dá pořídit za 150 korun a v době povinného testování ve firmách mizí raketovým tempem. Řada zaměstnavatelů chce totiž ušetřit a posílá své zaměstnance na antigenní testování do nemocnice, nebo chce pořídit testy přímo v Kauflandu. „Zájem o testy je velký, blízko je lékárna, poměrně často to vyhlašujeme, takže to lidé vědí. Ve čtvrtek třeba byly testy vyprodané prakticky během dopoledne. Chodí k nám i lidé z firem, kteří chtějí více testů do zásoby, ale povolen je pouze jeden test na člověka,“ upozorňuje vedoucí prodejny Kaufland Kateřina Oudová.