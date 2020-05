„Celé to bylo takové zvláštní období. Sice jsem měl méně práce kvůli tomu, že jsem nemusel obsluhovat cestující, ale zase jsem s nimi nemohl komunikovat, což mi dost chybělo,“ přiznává Tonda Vydra, který byl odjakživa velmi komunikativní.

„Když jsem někdy jel autobusem z Prahy do Rakovník a v něm byli třeba jen tři lidé nebo vůbec nikdo, bylo to opravdu podivné,“ vypráví.

Strach z nákazy i díky opatřením, která byla stanovena, ovšem neměl. „Přece jen jsme měli všichni roušky, od cestujících jsem byl oddělený, takže jsem si nákazu moc nepřipouštěl. Prostě jsem si říkal, že to bude v pohodě a rozhodně jsem se tehdy nebál. Když jsem pak zjistil, že třeba na nákazu zemřel i zdravý chlap, sportovec a navíc poměrně mladý, tak je vidět, že to tedy žádná sranda nebyla,“ přiznává mnohaletý řidič autobusu.

Antonín Vydra prodělal nedávno operaci kolene a v současné době si od volantu na několik týdnů odpočine. Odpočinout si však musel i od své oblíbené sauny a především od focení, což rozhodně nebral jako fotograf všech možných druhů sportovních i jiných akcí s nadšením.

„Fotit bohužel už několik měsíců nemůžu a samozřejmě mi to chybí. Proto čekám, až to celé opět vypukne. Pokud mi to zdraví dovolí, budu okamžitě nastoupený a hned někam vyrazím. Foťák už mám připravený, baterky dobité a karta je vložena,“ usmívá se Tonda.