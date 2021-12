Provozovatel rakovnického AquapRaku má před sebou nelehkou sezonu. Od nového roku očekává navýšení cen energií o přibližně tři sta procent. Zvýšené náklady navíc přicházejí v době, kdy po covidových opatřeních a karanténách výrazně poklesl počet návštěvníků. Ve hře je tedy i zdražení vstupného.

Rakovnický AquapRak. | Foto: Deník/Josef Rod

Aquapark provozuje společnost Údržby městských komunikací Rakovník. Do konce letošního roku zůstávají ceny za energie neměnné podle smlouvy uzavřené na začátku roku. Jak ovšem uvedl jednatel společnosti Dušan Godeša, nárůst nákladů by v příštím roce měl být v řádu milionů. „Při spotřebě plaveckého bazénu v případě, že bude celý rok v provozu, se zvýší náklady podle posledních propočtů na základě dat, které mám, minimálně o čtyři miliony korun. Nárůst ovšem může být ještě vyšší, bude záležet i na počasí a dalších okolnostech,“ konstatoval Godeša. Rakovnický aquapark přesto část peněz ušetří, a to díky tomu, že bude najíždět na kogenerační jednotku a část energií bude vyrábět.