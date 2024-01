Nejvíce plavců přišlo v srpnu, téměř 24 tisíc, naopak nejslabší bylo s osmi tisíci plavci září, kdy byla příčinou povinná několikadenní sanitace.

Přestože byl loňský rok úspěšný a tržby dosáhly 15 milionů korun, aquapark je ztrátový. Vydělá si na sebe pouze ve dvou letních měsících.

Podle Godeši jsou roční náklady obrovské, jen za energie je to přes 10 milionů korun. „K tomu je třeba přičíst ještě mzdové náklady, servisy a režie, což jsou milionové položky. Od města dostáváme ročně kolem 13 milionů jako příspěvek na provoz, aby pokryl ztrátu. Část peněz jsme ale městu vraceli,“ připomněl.

Do sauny za vyšší vstupné

Údržba městských komunikací i vzhledem k vyšší dani z přidané hodnoty letos přistoupila k mírnému zdražení. Například základní hodinové vstupné stojí 85 korun (loni 80 korun), za bazén a atrakce zaplatí návštěvník starší patnácti let nově 115 korun za hodinu (loni 110 korun). Nejvíce zdražila sauna. Vstup do sauny spojený s návštěvou bazénu do 120 minut stojí nově 245 korun, tedy o 35 korun více než loni.

„Zvýšení DPH z 10 na 12 procent se do cen samozřejmě promítlo. Sauna je na provoz nejnáročnější, proto podražila více. Její alfou a omegou jsou elektrická kamna, která ji vytápějí. Máme dvě sauny, jednu otevíráme ve 13 hodin, druhou zapínáme později, když je více návštěvníků. Její spotřeba je opravdu vysoká,“ uvedl Godeša.

Sauna je vyhřívána na teplotu 90 stupňů a v aquaparku se potýkali s problémem, že ochlazovací bazénky měly vyšší teplotu než osm stupňů, a neplnily tedy dostatečně funkci ochlazení.

„Kvůli cirkulaci vody se ohřívaly, ovšem poté, co jsme na okruh ochlazovacích bazénků napojili tepelné čerpadlo, se tento problém vyřešil. Navíc teplo, které bereme z bazénků, dáváme do vířivek. Spokojeni jsme tedy my i návštěvníci,“ poznamenal jednatel.

Další problém v sauně už souvisí s lidským faktorem. Řada návštěvníků totiž polévá elektrická kamna různými olejíčky a následující dým spouští požární hlásič. „To mě opravdu trápí a je to pořád dokola. Stejně tak lidé nosí do sauny i vonné svíčky, přitom je to striktně zakázané,“ zdůraznil Godeša.

Přibylo další ranní plavání

Od tohoto roku došlo v AquaPraku k rozšíření otevírací doby pro veřejnost. Ve středu přibylo ranní plavání a v pátek se dveře aquaparku otevírají dříve, už od 11 hodin (dříve v poledne).

„Ranní plavání máme tedy od pondělí až do čtvrtka, vždy od 6 do 8 hodin, vycházeli jsme ze zájmu zákazníků,“ vysvětlil Dušan Godeša a připomněl, že novinkou je i sleva z jednorázového vstupného ve výši 20 procent pro složky integrovaného záchranného systému.

K dalším plánům patří i úpravy ve venkovním areálu. „Rád bych odstranil keře na vyvýšeném svahu z doby, kdy tam ještě bývala nuda pláž. Přijdou mi zbytečné, je to poměrně rozvětvený systém, a tak požádám město, zda by bylo možné je odstranit. Navíc v budoucnu dojde ke zmenšení areálu z důvodu přístavby sportovní haly, takže každý metr navíc se hodí,“ vysvětlil jednatel, který by do venkovního areálu rád pořídil i nějaký vhodný herní prvek pro děti. „Skákací hrad se moc neosvědčil. Je to hezká věc, ale je určen pouze pro děti do 12 let. Stávalo se, že tam chodily i starší děti, které dováděly vedle malých. Nechtěli jsme, aby došlo k úrazům, tak jsme ho dali pryč,“ konstatoval.

Šance na příměstský tábor

V tomto roce je v plánu i několik plaveckých závodů a akcí. Zvažuje se i opakování příměstského tábora, který se loni konal v červenci i v srpnu. „Byly by to opět dva turnusy, zřejmě po 25 dětech. Ještě to není definitivní, rozmyslím se v průběhu ledna. Je třeba zajistit také personál. Jinak si ale myslím, že tábor byl loni velmi povedený,“ dodal Godeša.