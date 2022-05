Provozovatel objektu se na termínu dohodl s vedením města. Důvodem tohoto termínu, je dodržení smluv na plaveckou výuku s mnoha školskými zařízeními. „Letní termín jsme zvolili primárně kvůli školám. Kdybychom to zavřeli jindy než v létě, děti ze škol, které mají povinnou plaveckou výuku, by musely jezdit do jiných okresů autobusy. Jsou to desítky školských zařízení,“ upozorňuje Godeša.