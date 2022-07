Mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová potvrdila, že pořízení tohoto systému by vedlo ke značné úspoře. „Mechanické nečistoty na bazénových filtrech je nutné čistit zpětným proplachem vodou a vzduchem. Při tom vzniká velké množství prací vody v závislosti na velikosti filtru, zhruba pět až dvacet kubických metrů vypuštěných za tři až šest minut. Tato voda je pak nahrazena vodou čerstvou. Jedná se tak o třicet až šedesát litrů na osobu za den v závislosti na systému její úpravy a cirkulace,“ popsala.

Díky nové technologii by ale voda, která je použita na vyprání filtrů, posléze neputovala do kanalizace. Byla by vyčištěna od běžného znečištění na parametry pitné vody a následně vrácená do bazénů a systému její úpravy a cirkulace.

Základní princip úpravy vody ozonem je založen na celkové filtraci s využitím ozonizace a jeho vlastností. Ozon rozloží vše ve vodě na základní částice, které jsou následně odfiltrovány s minimem prací vody. Voda je tohoto principu bakteriologicky i mikrobiologicky dezinfikovaná.

Čištěná voda z pískových filtrů za pomoci nové technologie recyklace vody ztrácí v minimální míře svoji teplotu, tudíž dochází k úspoře nákladů za ohřev vody. „Nyní se používá voda z vodovodního řadu a musí se znovu ohřívat na teplotu používanou v bazénu. Kromě toho se uspoří i samotným použitím vody, která již byla v systému a nemusí se tedy nákladně doplňovat z vodovodního řadu a znovu platit,“ dodala mluvčí.