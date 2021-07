Středověká pec na zpracování železa, ve které, kromě železné strusky, je pěkně zachovaná i dyzna (keramická část, jíž se vháněl vzduch do pece), pochází zřejmě již z 11. století. Zcela jistě souvisí se středověkým osídlením v této lokalitě. Bohužel, během přívalových dešťů byla pec zaplavena. Nyní je opět vysušena a pokračuje její postupné odhalování. Jak již bylo zmíněno, lokalita byla kvůli vydatným dešťům značně poškozena, většina objektů byla zatopena a překryta nánosy jemného bahna.

Problémem jsou také staré meliorace, které zasahují i do pravěkých objektů, a poničily tak například i dva kostrové pohřby, které budou zkoumány až na konci výzkumu v srpnu. „Další lidské hroby se doposud nenašly, ani žádné jiné pravěké pohřebiště. Není ovšem vyloučeno, že se nějaké pohřby v této lokalitě ještě objeví,“ uvedla archeoložka Dana Stolzová.

Zajímavým nálezem je také středověká až novověká cesta protínající spodní partie zkoumané plochy. Její průběh je zachycen nejen archeologicky, ale i na archivních mapách.

U vstupu do eneolitického ohrazení v lokalitě Nesuchyně II se archeologům nedávno podařilo objevit obrovský roh býka. „U vstupu pravděpodobně stála budova, která zřejmě měla na sobě ozdobu býčí lebky s rohy, nebo se jednalo pouze o rohy. Jeden kompletní roh měří čtyřicet centimetrů a jedná se o opravdu pěkný nález. Určitě to byl trofejní býk,“ konstatoval Radek Balý, ředitel České společnosti archeologické.

Archeologové předpokládají, že budou v lokalitě pracovat do konce srpna tohoto roku. V rámci prováděného výzkumu odkryli do současné doby celkem více jak 800 objektů a nasbírali přes 700 sáčků s nálezy. Pracovat zde budou až do přelomu srpna a září.