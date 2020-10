Jednotlivé varianty pak předložil za zhotovitele architekt Viktor Drobný, který za nejsilnější místo současného stavu označil výhodnou polohu haly, za slabá místa pak její celkový stav a nevyhovující rozměry hrací plochy pro sálové sporty včetně katastrofálního stavu palubovky.

Z přiložených variant i následné diskuse pak vyplynulo jako nejpřijatelnější řešení postavit na stávajícím místě ještě jednu halu s odpovídajícími rozměry a využít tak i současné zázemí. Nová hala by pak částečně mohla zasahovat i do stávajícího autobusového nádraží, které by podle Drobného mohlo být i v porovnání s jinými městy podobné velikosti menší.

Dalšími návrhy bylo postavit novou halu na úplně jiném místě, například v lokalitě na Zátiší či Na Studánkách a zachovat tu stávající, která by byla kompletně, nebo jen částečně rekonstruována. S těmito řešeními se ovšem příliš nepočítá, neboť výstavba nové haly a kompletní rekonstrukce té stávající byla pro město až příliš velkou finanční zátěží, odhadované náklady by v tomto případě přesáhly 200 milionů korun. Naopak nejúspornější varianta by město mohla vyjít přibližně na 120 milionů.

Poslední slovo pak měl starosta Luděk Štíbr. „V této fázi jsme rádi za různé varianty včetně různých kombinací. Důležité pro představu jsou i finanční podmínky realizace. V dalším období na tomto základě bude následovat další postup vedení města k případnému směřování k projektu a stavebnímu povolení, což by znamenalo možnost ucházet se o případnou dotaci. Jisté je, že taková hala v Rakovníku chybí a sportovci by si ji zasloužili,“ je přesvědčen rakovnický starosta.

Zázemí nové haly by mohly ke svým zápasům využívat například zástupci sálové kopané, pozemního hokeje, volejbalu, basketbalu, florbalu ale i dalších sportovních aktivit. Nyní jsou kluby nuceny hrát v azylu, nejbližší odpovídající sportovní hala je na Stochově.

Spoluautor: Miroslav Koloc