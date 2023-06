/VIDEO, FOTO/ Jedinečnou možnost mělo 18 studentů z rakovnických škol, ale i z Berouna, kteří si na 24 hodin vyzkoušeli, jaké to je, být vojákem. Průvodcem jim byli příslušníci rakovnického Praporu podpory nasaditelných sil. A program byl opravdu nabitý.

Studenti si s příslušníky praporu Podpory nasaditelných sil na 24 hodin vyzkoušeli, jaké to je, stát se vojákem. | Video: Deník/Josef Rod

„Jedná se o další z náborových aktivit. Studenti si přijeli vyzkoušet, co to obnáší být vojákem. Ne, že bychom takové činnosti, jako slaňování, dělali denně, ale jedná se o běžný výcvik, co musíme zvládnout. Studenti si to vyzkouší, aby věděli, co musí umět, pokud se rozhodli pro vstup do armády. Poznají naše příslušníky a atmosféru, která je u nás přátelská, myslím, že z toho byli i docela nadšení,“ popsala mluvčí praporu Markéta Neradová.

Studenti z ISŠ Rakovník, Masarykovy obchodní akademie, SOU Nové Strašecí a Středního odborného učiliště Beroun po úvodním uvítání dorazili na heliport, kde rozestavěli stany, ve kterých měli po absolvování několika úkolů přenocovat. „V průběhu dne museli splňovat různé silové disciplíny a za určitý počet cviků dostali lehátka na spaní, aby měli motivaci. Po obědě jedna skupinka přijela Tatrou na přílepskou skálu, kde lezli po lanech, spouštěli se ze skály, druhá skupinka se vydala na pěší pochod, aby se poté prostřídali,“ přiblížila Neradová.

Zdroj: Deník/Josef Rod

Tím ovšem výcvikový den neskončil, po návratu do kasáren čekaly další silové disciplíny. „Zkusili si odtlačit nepojízdného Hiluxe, zvednout velkou pneumatiku na Tatru bez potřebné techniky, aby si uměli poradit v každé situaci. Večer studenty čekal noční boj z blízka za umělého osvětlení,“ popsala Neradová.

Po ranní rozcvičce a snídani se studenti sbalili, odevzdali materiál, který vyfasovali a poté následovalo vyhodnocení. Následně si příslušníci z rekrutačního pracoviště z Karlových varů pro studenty připravili přednášku o vstupu do armády, možnostech armády a sdělili jim další informace. Tím byla 24 hodinová mise u konce.