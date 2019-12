V oblasti, které zajišťuje ČSAD MHD Kladno, se změny týkají zejména jízd mezi Kladnem, Novým Strašecím a Rakovníkem. Dále mezi Kladnem a Berounem. Rovněž se týkají oblasti Bratronic, Zbečna a Křivoklátu a všech linek směřujících do Prahy od Rakovníka, Nového Strašecí, Stochova a Unhoště.

„Linky jsou nově číslovány, dojde ke změnám tras a většina spojů pojede v jiných časových polohách,“ předeslal ředitel kladenské ČSAD MHD Ludomír Landa.

Linky budou provozovány v systému Pražské integrované dopravy. To znamená i změnu tarifu. Kladenskou dopravní kartu budou moci cestující využívat i nadále jako elektronickou peněženku. Předplatné jízdné pro regionální linky Středočeské integrované dopravy bude v poměrné části vyplaceno v informačních kancelářích dopravce v Kladně.

V autobusech městské dopravy v Kladně začne platit od neděle – vždy v době od 20 hodin do 24 hodin – nastupování pouze předními dveřmi a povinnost předložit řidiči ke kontrole platný jízdní doklad. Výjimku mají cestující na vozíku a cestující přepravující dětský kočárek s dítětem. Další změnou je zavedení bezplatné přepravy pro doprovod dítěte ve věku do 3 let. Podmínkou je mít u sebe předepsaný průkaz prokazující věk dítěte. Současně se ruší bezplatná přeprava kočárku s dítětem ve věku přes 3 roky.