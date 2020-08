„Ceny zvyšujeme, ale ne kvůli většímu zájmu po koronaviru, ale kvůli tomu, že cena na Rakovnicku je velice nízká. Jsme jedni z nejdražších, ale oproti jiným okresům jsme na tom ještě dobře,“ říká Josef Šlaich, který nepocítil po uvolnění opatření nijak dramatický nárůst uchazečů. „Určitě je větší zájem, ale že by byl nějaký super obrovský zájem, to si nemyslím. V Praze je žáků na jednu autoškolu více, tady to zvládáme. Zájemce zvládneme s jednoměsíčním až dvouměsíčním odkladem,“ popisuje Šlaich. Cena za řidičské oprávnění sk. B zde stojí 8500 Kč.

Také Václav Olach mírně zvýšil, přesto je cena za velmi přijatelných 7400 Kč. Jak sám uvedl, nové uchazeče i po koronavirové pauze ve dvou učitelích zvládají. „Stíháme to, rozhodně není zájem až o tolik větší,“ potvrzuje.

Jan Kubánek z autoškoly na Husově náměstí si dokonce myslí, že ke zdražení není žádný důvod. Za řidičské oprávnění zde zaplatíte 7000 Kč. „Ke zdražení není důvod. V létě sice přibylo více lidí, ale celoroční poptávka je pořád stejná. Pokud bych zdražil, akorát bych využil situace, že je nával, což si myslím, že je lidsky špatně. A to i proto, že náklady se nám snížili, palivo je levnější, dostali jsme úlevy od státu, takže není vůbec žádný důvod, aby někdo zdražoval,“ myslí si Kubánek.

V Autoškole Škrlant a Kubánek byl hned po znovuotevření poměrně velký nával, své přihlášky odevzdalo zhruba dvě desítky uchazečů naráz, nyní zde berou budoucí řidiče i na říjen. „Vždycky jsme to tlačili minimálně měsíc před sebou, ale jak jsme dva měsíce nepracovali, tak se to nakupilo a strkali jsme to skoro tři měsíce před sebou, teď se nám to podařilo snížit na dva měsíce, ale zhruba do konce roku potrvá, než se to ustálí. Pokud se tedy opět něco nepřihodí,“ přemítá Kubánek.

Autoškol je na Rakovnicku poměrně hodně, podle Martina Hasíka z Autoškoly Jízda ovšem úroveň autoškol celorepublikově klesá. „Do autoškol nepřichází mladí lidé. Je to dlouhý proces, pravidelné obhajoby, učitelé musí znát spoustu zákonů a když si vezmete, co všechno se musí naučit, k tomu riskování života v autě, tak to nikoho moc neláká. Řada vysokoškoláků jde raději dělat třeba manažera v prodejně,“ popisuje skutečnost Martin Hasík, podle něhož za deset, patnáct let už začínající řidiče nebude mít prakticky kdo učit.

Také v Autoškole Jízda zaznamenali v létě zvýšený zájem uchazečů, ale podobně, jako u kolegů nikterak dramatický. Standardní cena za řidičské oprávnění sk. B je zde 8900 Kč, studenti a lidé na mateřské či otcovské dovolené platí 8200 Kč. „Jsme rádi, že jsme o něco dražší, než ostatní. Když jde někdo po ceně a nechce se moc učit, jde jinam, kde je to o něco levnější. Je to každé věc,“ dodává Hasík.

Ceny řidičského oprávnění sk. B:



Autoškola Jízda 8900/8200

Autoškola Tempo Rakovník 8500

Autoškola Hodan 8500/8000

Autoškola A + J 8200

Autoškola Libor Karel 8000

Autoškola Václav Olach a dcera 7400

Autoškola Škrlant a Kubánek 7000