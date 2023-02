Už ve středu 8. února nabude právní moci Rozhodnutí o umístění přístavby Rabasovy galerie, která vyvolala po oznámení záměru kontroverze a vznikla proti ní i petice. „Projektant by měl do devadesáti dnů vytvořit projektovou dokumentaci pro stavební povolení, teoreticky by do konce roku mohl být vybrán dodavatel stavebních prací,“ uvedl Václav Švenda, krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.