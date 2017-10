Bazén přestaví firmy z Brna a Kroměříže

Rakovník - Opět o krok blíž k realizaci je dlouho očekávaná rekonstrukce městského plaveckého bazénu v Rakovníku. Novinkou je jméno firem, které se přestavby sportovního areálu ujmou. V opakovaně vypsané veřejné zakázce zvítězilo sdružení stavebních firem z Kroměříže a z Brna. Tendr vysoutěžily s celkovou cenou překračující 178 milionů korun bez DPH.

Vedení města v čele se starostou Pavlem Jenšovským (ČSSD) doufá v hladký průběh. Zahájit stavební práce, které by areál měly proměnit na menší aquapark, chce město co nejdříve.

S rekonstrukcí by se totiž podle všech odhadů mělo začít ještě v letošním roce. „Když budu velmi optimistický, tak doufám, že do konce roku budeme schopni zahájit stavbu. Ale je to jen doufání,“ řekl začátkem srpna Pavel Jenšovský s dodatkem, že záleží na tom, jak rychle budou vítězné firmy pracovat. Doba práce na přestavbě areálu se pak odhaduje na dobu trvání v rozmezí 18 až 20 měsíců.

Zmiňovaná veřejná zakázka je ale až druhá v pořadí. Na poprvé to totiž nevyšlo. Původní výběrové řízení bylo vypsáno už minulé léto, letos v březnu ale muselo být zrušeno. Jedna z firem se totiž proti výsledkům výběrové komise odvolala, a tím plánované zahájení prací nabíralo další zpoždění.

„Týkalo se to použitých materiálů, některých výměr a podobně. To se ale stává, nějaké nejasnosti se u projektové dokumentace zpravidla běžně najdou,“ komentoval důvod před časem starosta Pavel Jenšovský.

Rakovnický starosta Pavel Jenšovský dodává, že podobnému scénáři se snažilo město předejít zapracováním všech dosavadních dotazů do projektové dokumentace. Město při opakovaném vypsání tendru také využilo práva stanovit maximální cenu díla, a to na 178,5 milionu korun bez DPH. Umožnil to nový zákon o veřejných zakázkách.

Za tuto cenu by měl v Rakovníku vzniknout komplex s dvěma tobogány, divokou řekou, dětským brouzdalištěm, skluzavkou, saunou, vířivkami, zázemím s občerstvením a v suterénu pak s prostorem pro šatny.

Připomeňme, že plavecký bazén se pro veřejnost uzavřel poslední srpnový den roku 2016. V ten den totiž skončila výjimka udělená statikem pro provoz bazénu. Budova byla a nyní i stále je v dlouhodobě špatném technickém stavu a dále chátrá. Ze střechy odpadávají kusy betonu, problém je s nosníky, ale také s bazénovou vanou.

Není se ale čemu divit, letos rakovnický bazén oslavil už své 35. narozeniny. Před tolika lety se poprvé otevřel.