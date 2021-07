Obyvatelé Bedlna namísto cisterny využívají pitnou vodu z kempu

Obec Bedlno na Jesenicku trápí sucho a nedostatek vody. Vloni tento problém vyřešilo město Jesenice přistavením cisterny. To se nyní změnilo. Pokud chtějí obyvatelé pitnou vodu, musí pro ni do jesenického ATC kempu. To se ovšem některým z nich moc nelíbí a na městský úřad již zaslali několik stížností.

„Vloni nebyla voda ve studnách, ani v autokempu, proto jsme to řešili touto variantou. Letos je ovšem relativně deštivo, lidé ve studnách vodu mají, i když pouze užitkovou. Pitná voda tam ale nikdy nebyla a proto jsme lidem zajistili bezplatný odběr vody v autokempu, kde je rozvod vody,“ přiblížil starosta Jesenice Jan Polák a dodal, že pro vodu si mohou dojet nejen místní, ale také chataři. Rabasova galerie zahájila veřejnou diskuzi o stavebních úpravách Přečíst článek › „Navíc dle zákona platí, že obec má za povinnost zásobovat náhradní pitnou vodou pouze v případě, že je tam nějaký rozvod pitné vody, což v Bedlnu není,“ podotkl starosta s tím, že lidé si nejvíce stěžují, že si musí pro vodu kvůli rekonstrukci silnice jezdit po objízdné trase. Jan Polák také přiznal, že důvod, proč Jeseničtí nezvolili opět přistavení nádrže, byl také finanční. „Prostředků není nikdy nazbyt a ušetřených padesát tisíc korun za přistavení cisterny se samozřejmě hodí,“ uzavřel starosta Jesenice.

