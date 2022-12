V úterý 20. prosince se v Rakovníku konají hned dvě vánoční akce. Nejprve od 15 do 18 hodin Kouzelné vánočení v areálu 3. základní školy. Následně se od 19 hodin v Heroldově síni odehraje vánoční koncert, na kterém účinkují sopranista Marek Žihla doprovázen klavíristkou Radkou Dědičovou. V jesenické základní škole se v úterý od 15 hodin koná první vánoční jarmark. Kromě rukodělných výrobků a pochutin se návštěvníci mohou těšit také na hudební vystoupení.

Ve čtvrtek 22. prosince se od 17:30 hodin před obecním úřadem v Řevničově uskuteční komponovaný pořad známých i neznámých koled a vánočních zvyků. Příchozí se mohou těšit na soubor středověké hudby Gutta. Těsně před Vánoci přivezou skauti na Rakovnicko Betlémské světlo. Například v Rakovníku jej skauti předají u stromečku na Husově náměstí ve středu a ve čtvrtek vždy od 16 do 18 hodin, v Řevničově se bude předávat u kapličky sv. Anny ve čtvrtek od 16 do 17 hodin, v Novém Strašecí v pátek od 9 do 12 hodin u vánočního stromu na Komenského náměstí.

Kulturní centrum Rakovník pořádá dva vánoční koncerty. Ten první bude v pátek 23. prosince patřit Hradnímu duu, začíná se v 19 hodin. V neděli 25. prosince se příchozí mohou těšit na legendární Brutus, koncert začíná v 19 hodin. Hospoda Hřebečníky pořádá v pátek 23. prosince od 19 hodin vánoční hraní „Přijde letos i Ježíšek“ a dále 30. prosince ve stejný čas předsilvestrovské hraní „Loučíme se s rokem“.

Na Štědrý den se v Novém Strašecí v půlnoci tradičně uskuteční setkání u vánočního stromu. Učitelé základní umělecké školy, členové souboru Čtyřlístek a Novostrašečtí pozouneři zazpívají a odehrají Českou mši půlnoční od Jakuba Jana Ryby. V kostele sv. Bartoloměje v Rakovníku pořádá 2. základní škola vánoční koncert, který se koná 26. prosince od 13 hodin. Rakovnické muzeum pořádá o dva dny později, tedy 28. prosince speciální vánoční vyhlídku z Vysoké brány, která bude otevřená od 18 do 20 hodin.

Na Silvestra se v Novém Strašecí uskuteční dvanáctý ročník Běhu Járy Cimrmana. Dobově odění závodníci odstartují v 10 hodin z Komenského náměstí, které s kufrem v ruce oběhnou. Akci doprovodí muzikant Václav Chaloupka se zpěvačkou Petrou Bokšovou a občerstvení zajistí stánek Marty Černé.