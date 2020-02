Stejně jako v předchozích letech, uspořádali sbírku a společné setkání s muzikou. O tu se postarali Milan Zimmermann, Petr Hodný a letos poprvé s nimi vystupoval Kuba Michal. Koncert byl veřejný, takže mohl přijít kdokoliv. Letos se vybralo 15 400 Kč, které byly předány hned druhý den mamince postiženého kamaráda.

Celou akci zorganizovali Ludmila Zelenková a Petr Hodný: „Je skvělé, že to naše super kamarádství nás drží pohromadě již čtyřicet let. Připadá nám to smysluplnější, než se scházet jen tak někde v hospodě. Moc bychom chtěli také poděkovat klubu Astacus, díky kterému mohla tahle akce proběhnout. Vždy nám vycházejí maximálně vstříc, muzikanti tu můžou hrát zadarmo a dokonce nám pravidelně přispívají do sbírky. Doufáme, že se z těchto setkání stane tradice."

Benefice ukázala, že slovo kamarádství není jen prázdné slovo a má stále svoji váhu.

Lenka Rodová