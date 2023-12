/FOTO, VIDEO/ Jako každý rok i letos těsně před příchodem vánočních svátků rozvážejí skauti Betlémské světýlko. Světlo je zažehnuté v místě narození Ježíše Krista v Betlémě a do České republiky byl vánoční plamínek dovezen skautskou delegací, která světlo rozšíří do všech koutů země.

Rakovničtí skauti rozdávali Betlémské světlo u vánočního stromku. | Foto: Deník/Josef Rod

Štafetou se plamínek Betlémského světla dostane do velkého množství měst a obcí. Obvykle se nosí do kostelů, představitelům měst, ale také do domovů důchodců, mateřských školek, nemocnic a na hřbitovy. Pro skauty je Betlémské světlo symbolem míru a přátelství.

Už v neděli 17. prosince budou Betlémské světlo rozdávat při adventní zastavení u stromečku v Milostíně od 17 do 18 hodin. S lucernou si mohou lidé přijít k vánočnímu stromu na náměstí v Rakovníku, a sice ve čtvrtek 21. prosince od 16 do 18 hodin a v pátek 22. prosince ve stejném čase.

Tradiční setkání u Berounky nad Roztokami v místě zvaném U Jezzu se v sobotu 23. prosince koná pouštění světýlek naděje po řece, zpívání vánočních písní, sousedské a přátelské setkání a také předávání Betlémského světla. Akce se koná od 16 do 18 hodin.

Plamínek si mohu lidé připálit také na nádvoří hradu Křivoklát už v neděli 17. prosince od 10 do 17 hodin.

Další místa na Rakovníku, odkud si lidé mohou do svých domovů odnést Betlémské světlo, najdete na webových stránkách Betlémské světlo.

