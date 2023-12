Už v listopadu místní lidé volali kvůli tomuto muži opakovaně strážníkům, někdy i pětkrát za den. Tehdy se většinou potuloval kolem Rakovnického potoka, kde pod mostem přespával nebo se chodil ohřívat k fukarům u obchodu Billa. Vše vyvrcholilo v době, kdy se notně ochladilo.

„Strážníci mu museli pomáhat s mytím, bylo to náročné, měl odkrytý pahýl nohy. Měl také shnilé věci, tak jsme oblečení sháněli z oddělení sociální prevence,“ vrátil se do nedávné minulosti velitel městských strážníků Jaromír Nový.

S ubytováním to ale bylo problematické. „Je to na dobrovolnosti, nemůžeme mu nařídit, aby si našel ubytování. A záchranka ho taky nepřevezme, když není bezprostředně ohrožen na životě,“ poznamenal Nový.

Nakonec ale na ubytovnu Na Hané došlo. Jak potvrdila mluvčí radnice Kateřina Hradilové, nyní je muž hospitalizován v nemocnici, protože se zhoršil stav jeho druhé nohy, později se ale vrátí zpátky na ubytovnu.

Ubytovna za městem

Podle Nového ovšem není jisté, zda tam vydrží. „Je na vozíku, má omezený pohyb,“ poukázal na to, že se ubytovna nachází za městem směrem na Špičák. Navíc je otázkou, zda v tom nebude hrát roli i omezený přísun alkoholu na odlehlejším místě.

Také referentky z městského úřadu mívají lidi bez domova zmapované a pravidelně je navštěvují, ti ovšem materiální pomoc často odmítají a požadují hlavně peníze. „Můžeme jim pomoci s vyplněním žádosti o dávky na úřadu práce či na sociálce. Mohou požádat i o dávku přímo od města. Je to ale o tom, aby na úřad vůbec přišli a chtěli svůj stav řešit,“ vysvětlila Hradilová.

Lidem v nouzi pomáhá ve městě i oblastní spolek Českého červeného kříže v Palackého ulici. Zaměřuje se sice především na pomoc maminkám s dětmi a azylovým domům, ale neodmítne ani jednotlivce.

„Občas k nám někdo přijde. Měli jsme třeba případ, kdy k nám přišli lidé, že mají v domě sociální případ, neměl prakticky nic, byt zamořený štěnicemi, takže jsme ho vybavili oblečením, dekami, prostředky na dezinfekci,“ uvedla ředitelka spolku Lucie Škorpilová. „Když tu něco máme, třeba nádobí, mycí prostředky nebo prací prášek, rádi je poskytneme,“ dodala.

Charita bez zázemí

V Rakovníku působí i farní charita, nemá ale zázemí, neboť o sídlo v Pražské ulici přišla už před lety, navíc z původního týmu zůstali už jen dva lidé. Možnost pomoci je tak mizivá. „Dříve jsme pomáhali. Ovšem dům v Pražské ulici se předělával na byty a podmínky pro nás se staly neakceptovatelnými. Zatímco předtím jsme platili za nájemné jen několik tisíc ročně, pak jsme jen za energii museli platit sto tisíc korun. Teď nemáme žádné prostory,“ uvedl Ladislav Knor z farní charity.

Navíc změnil situaci i generační problém. „Dva lidé odešli do důchodu, mladí to dělat nechtějí, takže to táhnu v podstatě sám s jednou pomocnicí. Někdo k nám před nedávnem přišel až do kostela, tak jsme mu dali starou bundu a kus jídla, je to ale pouze o osobní pomoci, když na někoho natrefím venku. Více se bez prostor dělat nedá,“ dodal.