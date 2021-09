Trať mezi Rakovníkem a Kralovicemi je jednou z dvanácti tratí Středočeského kraje, ve které má dojít k výraznému omezení. Zachovány zde mají být pouze víkendové spoje, o čemž rozhodla krajská rada. V Čisté ovšem nikdo z radních nakonec přítomen nebyl, na dotazy k omezení spojů reagoval pouze ředitel Integrované dopravy středočeského kraje Zdeněk Šponar, který poukázal především na to, že vytíženost vlakových spojů je nízká.

„Byli jsme svědky, kdy lokálkou přijely dvě ženy a neodjel nikdo, i když jsou samozřejmě i spoje, kde odjíždí lidí více. Počet cestujících před covidem byl každopádně stagnující. Dále je třeba uvést, že vlak neobsluhuje všechny vesnice mezi Kralovicemi a Rakovníkem, některá nádraží jsou poměrně vzdálená centru obce. Naopak třeba v Lubné je hned pět autobusových zastávek,“ popsal situaci Zdeněk Šponar, podle něhož svou roli hrají také náklady. „Ty jsou v autobusové dopravě samozřejmě nižší a nepoměr je velký. A ekonomické parametry jsou důležitým ukazatelem,“ pronesl Šponar, podle něhož jediným velkým problémem autobusů je absence toalety.

Omezení spojů se ovšem nelíbí řadě občanů obcí na této trati, ale i těm, kteří sem dojíždí k rekreaci. „Více než dvacet let jsme bojovali za zachování nebo obnovu této tratě a je velký paradox, že bojujeme opět za něco, co už by se i podařilo. Bohužel linky, které tu v současné době jezdí, od prosince loňského roku nenavazují na další spoje a dostali jsme lidi z vlaků na silnici, kde trčí v zácpě. Lidé za mnou chodí, proč se vlaky ruší, když je tam toaleta pro starší lidi, vlakem rádi jezdí u studenti a my se nechceme smířit s tím, že se trať v prosinci prakticky zavře,“ konstatovala starostka Čisté Blanka Čebišová, která se má 29. září na Plzeňsku sejít s dalšími zástupci Plzeňského i Středočeského kraje.

Proti zrušení je i starosta Kralovic Josef Pluhař, podle něhož je tato trať již historicky koncipovaná jako spojnice dvou hlavnějších tratí. „Malá vytíženost spojů pramení z toho, že trať neplní svoji funkci. Lidé se vyhnali z vlaků nenávazností spojů a pak je logické, že se tolik nevyužívá. Vlak by měl být alternativou autobusu a nemělo by docházet k tomu, hnát všechno na silnici. Narvané vlaky nikdy nebudou, ale je to veřejná služba pro občany. Když tuto trať zrušíme, již těžko ji budeme obnovovat,“ pronesl Pluhař.

Podobný názor má i ministr dopravy Karel Havlíček, podle něhož ušetřené desítky milionů korun nejsou pro Středočeský kraj žádnou závratnou částkou, proto navrhuje, aby probíhala další jednání. „Nemyslím si, že je šťastné, nyní něco rychle zrušit, kvůli tomu, že to nevydělává. To bychom mohli zrušit i některé školy či nemocnice. Nejprve by měla probíhat jednání odborníků, která by měla vést k řešení, které bude pro všechny kraje rozumné. Pro stát není problém, dát krajům více peněz, když bude garance, že se tratě nebudou rušit, jinak by to bylo samozřejmě nesmyslné. Na padesáti milionech nikdo nezbohatne ani neschudne, lidé se uklidní. Takto bude petic přibývat, lidé budou naštvaní. Politická soupeřivost je větší problém, než samotné peníze,“ uvedl Karel Havlíček.