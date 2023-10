Už se pracuje i na ostatních cestách v západní části zahrady, aby už nebylo nutné do sbírkové části v budoucnu zasahovat.

„Zahrada se zvelebuje, bude to hezký prostor, který využije střední zemědělská škola pro svou praktickou výuku. Jednáme také o úpravě zahrady ve východní části. Tam v budoucích letech vznikne také dřevěný včelín, který by měl přilákat další zájemce z řad veřejnosti. Mělo by tam být až šestero včelstev, ale některá pouze ukázkově. Vzhledem k tomu, že investice bude stát řádově několik milionů, je nyní v zásobníku a čeká na realizaci. Konkrétní termín zatím neznáme,“ konstatoval starosta města Luděk Štíbr.

Plocha botanické zahrady, která byla založena před 60 lety, činí 1,5 hektaru. Na její celkovou regeneraci je hotová studie. „Studie řeší celkovou rekonstrukci a doplnění stavebních objektů a drobné architektury. Návrh ovšem neřeší zásahy do zeleně, které jsou ponechány na odbornících, tedy správci zahrady,“ vysvětlila Jirátková.

Západní, sbírková část bude sloužit převážně studentům a vědeckým účelům, část východní bude zpřístupněna veřejnosti. Jihovýchodní část zahrady je řešena jako odpočinková, severovýchodní část je navržena pro provoz ekologického centra se zelenou střechou. Vznikne učebna s terasou pro venkovní akce a zázemí, které bude sloužit i botanické zahradě.

Přístup bude bezbariérový, a to ze severní části od Rakovnického potoka. „S tím souvisí také parkování, neboť se tam dá v budoucnu očekávat větší návštěvnost. Máme představu, že by lidé parkovali na území dále od bazénu a pak došli kousek pěšky,“ uzavřel rakovnický starosta.