Celkem bylo k vidění sedmnáct zápasů, přičemž hned v úvodním se za pořádající oddíl TJ TZ Rakovník představil Marcel Čureja pod vedením trenérů Kapiho a Martina Leibla. Boxoval proti Jiřímu Bidlovi z BC Rebel. „Pro Marcela to byla první zkušenost v ringu. Zpočátku to byl velmi vyrovnaný zápas ve svižném tempu, který pro našeho boxera nakonec skončil prohrou,“ okomentoval duel vedoucí boxerského oddílu Radek Červený.

Jako druhý reprezentoval TJ TZ Vojta Kuki pod vedením trenérů Kapiho a Michala Zelenky. Rakovnický mladík si to rozdal s Markem Kováčem z Palaestra Praha. Vojtovo odhodlání nakonec slavilo úspěch, když jasně zvítězil hned v prvním kole.

Třetí rakovnický boxer, který vstoupil do ringu, byl Kuba Toráč, který boxoval proti poděbradskému Danielovi Urbanovi. Svěřenec Marka Haunera z SK Mek GYM nakonec prohrál na body.

Pořádající oddíl TJ TZ Rakovník vyslal do ringu také Ondru Sladkovského, který se postavil proti zkušenějšímu Jiřímu Moudrému z BC Kostelec nad Labem. „Ondra předvedl svoji bojovnost. Přestože se snažil dávat údery a dbát pokynů svých trenérů, jeho výkon na vítězství nestačil,“ popsal Radek Červený.

Poslední z místních boxerů, který se objevil mezi šestnácti provozy, byl Šimon Navrátil. Jeho soupeřem byl mistr republiky Jaroslav Červený z Boxing Poděbrady. „Na Šimonovi byla znát velká nervozita ze zkušenějšího soupeře, což se nakonec projevilo i na výsledku. Pro všechny naše boxery to byla v ringu premiéra, a proto všem děkuji za reprezentaci našeho klubu. Děkuji také soupeřům a jejich trenérům, bez kterých by naši boxeři nemohli získat cenné zkušenosti do dalších zápasů,“ uzavřel Radek Červený.

V Domě osvěty se bude letos boxovat ještě 13. listopadu. Další kolo ČNL bude i s mezinárodní účastí boxerů z klubu Box Verien Weimarer.