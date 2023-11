/FOTOGALERIE, VIDEO/ Již potřinácté se ukázalo, že lidé z Rakovnicka mají srdce na správném místě. Na charitativní akci Boxeři dětem v Kulturním centru Rakovník společně vybrali neuvěřitelných 220 tisíc korun na pomoc nemocné Kristýnce z Nového Strašecí, která trpí leukodystrofií.

Z 13. ročníku galavečera Boxeři dětem, který se uskutečnil v Kulturním centru Rakovník. | Video: Deník/Josef Rod

Třináctý ročník galavečeru, který pořádá tradičně parta kolem vedoucího boxerského oddílu TJ TZ Rakovník Radka Červeného a jeho manželky Veroniky, přinesl opět spoustu skvělé zábavy a smíchu, potu a tvrdých ran, ale také dojemných chvil a slz.

Po slavnostním nástupu všech boxerů a boxerek a darování květin malé Kristýnce a rodičům Veronice a Davidu Havlíčkovým zahájilo bohatý program vystoupení All in one Dance Crew. K vidění bylo hned deset boxerských duelů, z toho tři dámské.

Jako první si několik ran rozdal se svým vojenským parťákem Matějem Dranským Ondřej Suchý, který boxoval na galavečeru již poněkolikáté. Po nich vyzval moderátor večera Petr Mendík do ringu odvážné bojovnice Barboru Trpišovskou, učitelku na MŠ, a umělkyni Zuzanu Dubnovou, která si po nástupu připravila se svojí dcerou pro rakovnické publikum i malý taneček.

Následovala ukázka kladenské městské policie s bojovým psem a workout. Poté již vstoupil do ringu sám hlavní organizátor celé akce Radek Červený, kterého tentokrát vyzval fotbalista Lukáš Stuchl. Po soutěži v oblékání holčiček přišli na řadu již tradiční účastník Jirka Dýda Dyršmíd a lékař Josef Hůla. Druhý dámský duel obstaraly pozemní hokejistky Karolína Bášová a Veronika Přibíková.

Následně se vydražil obraz, který namalovaly Veronika společně s Kristýnkou, a to za skvělých 31 tisíc korun. Jeho výherce Martin Vodrážka přihodil ještě tisícovku a druhá parta, která se o obraz ucházela, přihodila dalších osm tisíc. Po přestávce přišel na řadu tanec SK Mek GYM a pak se postavily do ringu další dámy Kristina Sojková a Lenka Marková.

Předzápasový tanec v ringu:

Zdroj: Deník/Josef Rod

Po humorné polštářové bitvě si zaboxovali Jakub Červenka a Daniel Kouba a po dalším tanci si to rozdali Ondřej Hovorka a Jiří Bartůšek. Poslední dva duely galavečera obstarali Tomáš Čičmanec s Jakubem Jiruškou a Václav Trojáček se Zdeňkem Knorem. A pak již následovalo předání výtěžku, který činil 219 259 korun, tedy nejvíce v historii všech ročníků.

Na částce se vedle boxerů, veřejnosti a firem podílelo také město Nové Strašecí, které přispělo 50 tisíc. Dalších osm set euro přidal spřátelený boxerský oddíl Verein Weimar. „Těžko hledám slova, kterými bych jménem oddílu boxu TJTZ Rakovník vyjádřila hlubokou úctu a poděkování všem, kdo tuto akci podpořili. Byl to dlouhý a náročný večer, plný malých chyb a nedostatků, ale skončil dobře a podle toho co jsme viděli se příchozí skvěle bavili. A hlavně jsme společnými silami pomohli Kristýnce. Děkuji vystupujícím, sponzorům, divákům, byli úžasní a odměnou nám budiž lepší život pro Kristýnku,“ uzavřela Veronika Červená, jedna z hlavních pořadatelek skvělé akce.

Malá Kristýnka je již druhým rokem ve výzkumné léčbě v Amsterodamu. Je to jediné místo, kde se zabývají onemocněním, kterým Týnka trpí. Nazývá se leukodystrofie s úbytkem bílé hmoty. S tímto onemocněním je Kristýnka jediná v České republice. Účel výzkumné léčby je pozastavit její progres, ale od zahájení léčby se stav zhoršil, a tak už sama nedokáže chodit, ale moc jí pomáhají neurorehabilitace a pravidelné další terapie. Její tělíčko je už silnější, pevnější a rodiče věří, že se zase rozchodí a bude v pořádku. Nasbírané finance pomohou na její léčbu.