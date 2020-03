Ve vstupní ambulanci lékař příchozím pacientům změří teplotu a provede základní vyšetření. Až teprve poté, pokud se u nich neobjeví podezření na nákazu koronavirem, je lékař odešle na příslušné oddělení.

Vstupní ambulance je v provozu ve všední dny od 7 do 22 hodin. V sobotu, v neděli a o svátcích od 7 do 20 hodin. Lidé by však měli, pokud je to možné, řešit svůj problém nejdříve se svým pratickým lékařem.

„Chtěl bych také požádat spoluobčany, aby k lékařům docházeli jen v akutních případech a vždy pečlivě zvážili, jestli je návštěva ordinace opravdu nutná, nepřetěžovali už tak dost vytížené zdravotníky a nepodstupovali riziko možné nákazy. Vzájemná ohleduplnost je v této těžké době obzvlášť potřeba,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Jedlička s tím, že poskytování akutní a neodkladné péče zůstává v rakovnické nemocnici beze změny.