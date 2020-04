„Jasno budeme mít na konci května, kdy vydáme definitivní rozhodnutí, zda akci zrušíme, nebo ji necháme osekanou. Každopádně při omezení padesáti osob bychom Cyklování rozhodně nepořádali,“ má jasno Milena Křikavová, hlavní organizátorka akce.

Na konci května by případně pořadatelé zveřejnili i kompletní program „okleštěné verze“ Cyklování, které by se konalo bez doprovodného programu v omezeném režimu. Tato verze by dostala název Recyklování 2020. „Další ročník v příštím roce by byl již oficiálním 12. ročníkem Rakovnického cyklování,“ nastiňuje Milena Křikavová.

V případě konání akce je nejžhavější novinkou nová trasa nedělního maratonu. Ta by vedla na západ od Rakovníka, měla by měřit přibližně 51 km s převýšením 907 metrů, krátká trasa 33 km s převýšením 400 metrů. „Všechny trasy už jsou připravené, uzavírky povolené, teď už jen čekáme na vyjádření vlády k letním akcím,“ dodává Milena Křikavová.