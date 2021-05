Obec, kde žije necelých tři sta obyvatel, se nachází na kopci nedaleko hradu Křivoklát. Zdejší občany především v zimě a v létě trápí nedostatek vody. Ve studnách hlubokých kolem čtyřiceti metrů bylo občas prázdno, proto obec nechala před několika lety udělat 82 metrů hluboký vrt a jak se zdá, vody je zde dostatek.

„Zdroj vypadá dobře. Potřebujeme tak 8000 kubíků ročně a tady je zásoba velmi slušná, minimálně tak pro šest set lidí. Vzhledem k tomu, že obec je koncipovaná k třem stovkám obyvatel, pitné vody bude dostatek,“ konstatoval starosta obce Pavel Moucha.

Úpravna vody a přípojka vyjdou obec na 6,5 milionu korun, postupně se budou dobudovávat vodovodní přípojky po obci i tam, kde doposud nebyla zavedena voda.

Problematičtější je situace kolem realizace kanalizace, kterou obec plánuje již řadu let. Původně byla ve hře přípojka tlakové kanalizace, ale později se ukázala jako vhodnější gravitační kanalizace, což Bukovští prokázali i odbornou studií. Nyní se dokončuje projekt a čeká se na stavební povolení.

Voda by měla být recyklovaná. „Vzhledem k tomu, že tu nemáme žádné extra vodní zdroje a jsme na kopci, vymysleli jsme, že přečištěnou vodu budeme do obce vracet jako užitkový vodovod pro splachování, mytí aut či zalévání. Tento systém má navíc velkou podporu v různých organizacích i na ministerstvu,“ uvedl Moucha.

Celá věc má ovšem jeden háček, podle starosty Bukové na tento systém není nastavená legislativa. „Ač jsou na to dokonce vypsány dotační tituly, s legislativou stále bojujeme. Museli jsme to rozdělit na dvě jednotlivé projekty. Orgán státní správy se pro územní řízení vyjádřil kladně, pro společné stavební řízení rovněž, ale pro rozdělené stavební řízení záporně a poslal nám to zpět. Proto také nemohu říci termín zahájení prací, dokud nebudeme mít stavební povolení s konkrétním projektem a nebudeme vědět částku,“ vysvětlil Moucha.

Podle jeho odhadů by realizace mohla vyjít na 40 až 60 milionů korun. „Je velkou výhodou, že má obec danou strategii rozvoje a prodala parcely, na kterých se nyní usazují mladí lidé, kteří zakládají rodiny a navíc minulé vedení obce připravilo prodejem pozemků cesty k financování investičních akcí,“ kvituje starosta.

Kromě toho obec renovuje kulturní sál. Obkládala se stěna kvůli akustice, sál rovněž dostane nový nábytek. Bukovští dostali na rekonstrukci dotaci z MAS Rakovnicko v hodnotě čtvrt milionu korun. „Ač jsme malá obec, lidé zde žijí velmi komunitně, na sále se pořádá spousta akcí. Konají se zde i tréninky sportovců, soukromé akce typu svatebních hostin či oslavy narozenin,“ vyjmenoval starosta.

Ten také plánuje vybudovat schody pod zdejší sochou sv. Václava, které by mělo vyjít na zhruba tři čtvrtě milionu korun či parkoviště u místní hospody. Obec má již zhotovený projekt, avšak zatím nepožádala o stavební povolení, a to i z důvodu nevyřešené otázky kolem kanalizace.

V plánu je rovněž vybudování víceúčelového hřiště v centru obce na místě původního, které nyní využívá Sokol. „Tělovýchovná jednota jej dostala do užívání v devadesátých letech a po deseti letech na něj máme přednostní právo, koupit jej za korunu, ovšem sportovci ho chtěj prodat pouze za tržní cenu. Chápu, že chtějí sehnat peníze, ale takovéto koupi se pochopitelně bráníme. Doufáme, že se situace co nejdříve vyřeší, neboť zde máme nejen spoustu dětí, ale také sportovních týmů,“ konstatoval Moucha. Součástí nového hřiště by mělo být také vybudování nového zázemí pro sportovce či parkoviště.