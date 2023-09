Startovací byty nejen pro mladé lékaře

„Jde o startovací byty pro mladší lidi, například lékaře, zdravotní sestry, ale i pro další zaměstnance, které bychom k nám chtěli přilákat. Dovolí-li to kapacita a bude-li zájem, je možné část bytů pronajmout soukromým zájemcům,“ uvedl před časem dnes už bývalý ředitel nemocnice Tomáš Jedlička s tím, že byty mají být hotové do konce letošního roku.

K novým domům povede zrekonstruovaná silnice, která nahradí dosavadní už nevyhovující panelovou cestu.

Další bytový dům vyrostl v rakovnické ulici Maru Špačkové, v lokalitě na Zátiší. Kolaudace proběhla letos v srpnu. Stavba, která vznikala několik let, je součástí komplexu pěti bytových domů, jejichž investorem je Pavel Družecký. V pěti patrech nového domu je třicet bytů, které už byly předány novým majitelům.

Dalším zajímavým projektem, který pomalu finišuje, je Rezidence Křivoklátská v Novém Strašecí. V pětipodlažním domě bude 46 bytových jednotek včetně zajímavých ateliérů od 1+kk až po 4+kk, s bytovou plochou od 26 do 121 metrů čtverečních. Ke každé bytové jednotce bude k dispozici i parkovací místo. Plánované dokončení výstavby je závěr tohoto roku.

Dlouhá cesta k bydlení v Prokopově

Volný prostor v jihovýchodní části Prokopovy ulice v Rakovníku, kde se zatím nacházejí jen stromy a keře, by mohl být po desítkách let využit jako stavební pozemek.

Investor Lubomír Batelka tam chce nechat postavit dvoupatrový bytový dům, který by navázal na okolní přes sto let starou zástavbu. Plánovaný dvoupodlažní bytový dům by měl nabídnout pětadvacet různě velkých bytů, od 2+kk po 5+kk. Za domem by mělo vzniknout kolem čtyřiceti parkovacích míst a vepředu směrem do ulice dalších šestnáct.

K výstavbě ovšem povede ještě dlouhá cesta. Rakovničtí zastupitelé sice odsouhlasili zahájení pořízení změny územního plánu, která musí projektu předcházet. K věci se má ovšem vyjádřit ještě Správa železnic, hygienici a také odbor územního plánování.