Bývalá knihovna by mohla sloužit handicapovaným

Jesenice - Už dlouhodobě se v Jesenici zabývají jedním problémem se zdánlivě jednoduchým řešením. Pro žáky speciální školy mají málo místa. Opodál však stojí nevyužitý objekt bývalé knihovny. Vzniknout by v něm mohl internát a speciální mateřská škola.

Vizualizace toho, jak by přestavba objektu bývalého kina a městské knihovny mohla v budoucnu vypadat.Foto: archiv města Jesenice

Jenže vedení města na tuto změnu nemá peníze. Opakovaně proto vyzývá kraj, aby mu situaci pomohl vyřešit převzetím objektu a jeho zafinancováním. Zatím však bezúspěšně.

Stavba v Krtské ulici, ve které se dřív nacházelo kromě městské knihovny také kino, v současné době nemá žádné využití. Do kina tam poslední diváci zavítali před více než sedmi lety a promítání postupem času úplně zaniklo.

Knihovnu podobný osud nepostihl. Přesunula se ale do zrekonstruovaných prostor místního kulturního domu.

A tak v Jesenici zůstala prázdná budova s velkým potenciálem, ale nulovým prospěchem.

Už před déle než rokem usilovalo vedení města o přebudování objektu. Na zářijovém jednání tehdy představitelé města odhlasovali vypracování návrhu, který by měl přiblížit všechny výhody stávajícího prostoru.

„Zastupitelé rozhodli zadat na náklady města vypracování studie na využití objektu pro potřeby nedaleko sídlící a dobře fungující praktické školy, kterou zřizuje Středočeský kraj. Chtěli bychom škole umožnit rozvoj kapacity i její činnosti,“ řekl tehdy starosta Jan Polák.

Vizualizaci toho, jak by celý objekt mohl vypadat, už město zveřejnilo.

Známy jsou také některé detaily z architektonické studie. Podle ní by mělo v objektu vzniknout prosklené atrium, třída, herna, výdejna pokrmů s jídelnou, hygienické zázemí i šatna. Počítá se i s přistavěním druhého patra, kde by vznikly internátní pokoje. Tím by se značně uvolnila kapacita stávající budovy školy, ve které se děti tísní.

„Škola neustále bojuje s nedostatečnou kapacitou a poptávkou po internátních službách, která převyšuje dnešní možnosti,“ uvedl místostarosta Jesenice Roman Valuš.

V levé části objektu by se pak nacházel samostatný vchod do mateřské školy, rovněž pro děti s handicapem. Výhodou stávajícího objektu je, že by se pro handicapované nemusel výrazně upravovat. Je totiž jednopodlažní s bezbariérovým přístupem.

K realizaci vize moderního kompaktního areálu však vede ještě dlouhá cesta. Byť ředitelka Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy Jesenice Hana Vanická, stejně jako vedení města, celý koncept vítá, zřizovatel všech tří škol, tedy kraj, je k situaci zatím hluchý.

„Naším cílem je přesvědčit ho, aby si budovu od města převzal a přestavbu zainvestoval. Se zástupci kraje jsme o této myšlence již několikrát hovořili a nyní nezbývá, než přesvědčovat a lobovat,“ okomentoval současnou situaci místostarosta Valuš.

A Jesenický starosta Jan Polák doplnil: „Jsme domluveni na tom, že jakmile bude hotová studie, zdarma ji kraji předáme. Dále už bude záležet jen na něm, jestli bude chtít naší nabídky na využití budovy pro svoji školu využít. Věříme, že ano. Škole by to prospělo.“