Pepe taxi disponuje dvěma osobními vozy Kia Ceed, na základní přepravu má i dodávku transit a na osobní přepravu disponuje rovněž devítimístným transitem a má rovněž autobus se 46 místy.

Nástupní sazba u něj činí 20 korun, stejnou částku zaplatí zákazníci za kilometr jízdy, za počkání zaplatí 5 korun za minutu. Po Rakovníku vozí jeho taxi vozy standardně za 100 korun.

Ceník Expres taxi Rakovník se mírně liší. Nástupní sazba činí 40 korun, za čekání zaplatí zákazníci stejně, za kilometr mimo město dají lidé 25 korun, ve městě stojí kilometr 30 korun, čekání je stejné jako v předchozím případě. V přepočtu to tedy znamená, že například do Lišan stojí cesta 220 korun, do Olešné 190 korun. Minimální jízdné je 100 korun, a to po Rakovníku.

„Zatím jsme nezdražovali. Máme tři vozidla a pět řidičů. Všechny vozy jsou faceliftové Oktávky dvojkové, nedávno jsme je obměnili. Co se týče ilegální konkurence, občas tu jezdí, ale já to nijak neřeším, mě konkurence nezajímá,“ sdělil Robert Strnad, majitel Expres taxi.

DSM taxi vozí lidi po městě Rakovník za 80 Korun, v případě, že zákazník nastoupí ve městě, je nástupní sazba 30 korun a každý další kilometr stojí 20 korun, čekání pak činí 6 korun za minutu.

„Cena se vždy počítá podle taxametru až když zákazník nastoupí. Pokud si zákazník objedná vůz například do Petrovic, tak se mu počítá při nástupu 30 korun a 25 korun za kilometr, přeprava mimo město je o pět korun dražší. Čekačka je stejná. Žádné jiné poplatky nejsou účtované podle zákona,“ přiblížil jeden z taxikářů DSM taxi.

Taxi služby František Rakovník mají nástupní sazbu 50 korun. Za jednosměrnou jízdu zaplatí 40 korun za kilometru, za obousměrnou 20 korun. Po Rakovníku stojí taxi služba 200 korun, čekací doba 5 korun za minutu. Vozový park je následující, a to dvě Octavia I, dále Škoda Superb a dvě BMW.

Celkem 35 licencí udělilo město na provozování taxi, počet registrovaných vozidel je celkem 46.