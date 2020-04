„Dobrovolné sestry, co jsou u nás, mají zakázáno vycházet, takže vše zajišťujeme pouze ve dvou spolu s Lucií Kolářovou. I tak ale snažíme pomáhat, kde se dá,“ říká oblastní ředitelka ČČK Lucie Škorpilová.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE

V současné době rakovnická pobočka nemůže dělat kurzy první pomoci, školení, přednášky ani divadlo pro děti, přesto se i nadále snaží pomáhat kde se dá. Například zajišťuje distribuci roušek pro pečovatelské domovy či ambulantní lékaře nebo rozváží prací prášky od Rakony třeba do azylového domu v Berouně či v Mělníku.

„Naše pobočka neobdržela žádné prostředky, nemáme dezinfekci ani materiál na roušky, jen rozdáváme to, co nám přinesou dobrovolníci. Starosta Třtice nám dal třeba tři sta roušek, které ušili v obci nebo máme s Rakonou domluvu, že nám zdarma vyrábí pomůcky na šití roušek. Proto děkujeme všem, kteří nám pomáhají a nic za to nechtějí,“ je vděčná Lucie Škorpilová.

Kromě distribuce ochranných pomůcek rakovnický ČČK rovněž stále zajišťuje odběr krve v Masarykově nemocnici. „I přes veškerá omezení odběr krve musíme nějak pokrýt, nedávno v nemocnici byla zrovna kolegyně. Když se sejde na odběr 45 lidí, není to jednoduché, ale co je v dnešní době jednoduché,“ dodává Lucie Škorpilová.