„Mám informace z jednoho obchodu, že jsou tam lidi, které vůbec nikdo nezná. Jedná se o chalupáře a chataře, kteří v okolí mají chatu a chodí do obchodu bez roušek či nějaké další ochranné pomůcky, ač to vláda nařídila. Ať si chalupáři myslí, co chtějí, ale tohle se mně vůbec nelíbí,“ je rozhořčený jesenický starosta Jan Polák.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE

Podle něj tak neúměrně zvyšují riziko, že se i na venkov, který je relativně v klidu, může nákaza koronaviru rozšířit. „Vůbec si neuvědomují, jakými riziky svým jednáním vystavují ostatní. Místo, aby respektovali nařízení vlády a zůstali doma, přijedou na víkend sem, když v týdnu si chodí pracovat, na nákupy a nikdy nevíte, s kým se potkají. Ať si na chalupě pobývají, ale musí dodržovat vládní opatření a nikam necestovat,“ pokračuje Jan Polák.

Jesenický starosta už byl informován rakovnickým policistou Jiřím Šilerem, že v dobách nouzového stavu budou takovéto lokality monitorovány, a to i kvůli krádežím.

Největší chatařská oblast na Jesenicku se nachází kolem Velkého rybníka a poté v pěti místních částech, kde většina domů bývá obývána chalupáři. Konkrétně se jedná o Bedlno, Chotěšov, Soseň, Kosobody a Podbořánky. „Jezdí sem hlavně chataři z Ústecka, Mostecka či Žatecka. Tato lokalita historicky fungovala jako vzdušné lázně pro lidi z míst, kde se těžilo uhlí,“ doplňuje Jan Polák.

Jak potvrdil i starosta Sýkořice Jiří Šulc, řada lidí přijela na chaty také k Berounce. „Zdá se mi to od nich sobecké. Ze začátku ochranné pomůcky někteří nenosili, ale už se to trochu srovnalo. Je to ale nepříjemné, protože nevíme, zda náhodou ti chataři nejsou v karanténě nebo jestli nejsou nakažení. Nic o nich zkrátka nevíme a pokud někdo z nich pravidla nedodržuje, snažíme se to operativně řešit na místě,“ uvedl starosta Sýkořice.

Také starostka Roztok Lenka Peterková po víkendové obhlídce zjistila, že se v obci nachází řada pražských občanů, kteří sem přijeli trávit volné chvíle. „Myslím si, že lidé, kteří sem přijedou na víkend, by měli zůstat doma, už i proto, jaká koncentrace nakažených v Praze je. Žádné opatření v obci ale nemáme. Vím jen, že tu někteří jsou, ale nezaregistrovala jsem na ně zatím žádnou stížnost,“ prozradila Lenka Peterková.

Jedno upozornění došlo v pondělí do mailové schránky vedení obce Zbečno. „V mailu bylo upozorňováno na to, že je zde hodně chatařů, kteří chodí do obchodů a mohou přenášet koronavirus, ale zatím jsme to neřešili. Máme tu i spoustu místních občanů, kteří dojíždějí za prací do Prahy. Doufám, že k ostatním našim občanům budou tito lidé ohleduplní,“ přeje si místostarostka obce Renáta Embertová.

Podle starostky městyse Křivoklát je v chatařské oblasti u významného českého hradu zatím klid. „Řekla bych, že lidé jsou uvědomělí. Na naše stránky jsem zveřejnila prosbu, aby na chaty nejezdili a neporušovali nařízení vlády a zatím v chatové oblasti lidé nejsou. Je otázka, jak to bude vypadat, až vyleze sluníčko,“ přemítá Libuše Vokounová.