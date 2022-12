Zdeněk Fišer zemřel v červnu letošního roku ve věku 45 let. Pětadvacet let zasvětil službě u dopravní policie v Rakovníku, kde vyšetřoval dopravní nehody.

Pro jinak zdravého, sportovně založeného policistu, který aktivně běhal i maratony, byl životním zlomem poslední den roku 2021. Tehdy při návštěvě libereckého areálu Ještěd po celodenním lyžování večer zkolaboval a byl převezen do nemocnice v Liberci. Tam mu po několika vyšetřeních diagnostikovali ucpání cév následkem otoku mozku, kde mu našli nádor. Naděje na zlepšení stavu byla mizivá. Lékaři ho uvedli do umělého spánku. Letos v únoru byl převezen do nemocnice v Rakovníku, kde zůstával v umělém spánku napojen na podpůrných přístrojích. Svůj boj o život definitivně prohrál 11. června.

Aquapark dostane fotovoltaické panely a novou technologii recyklace vody

Jeho kolegové následně vzpomínali, že si občas stěžoval na bolesti hlavy. Nikdy jim ale nepřikládal zvláštní důležitost a nikdy ani nevyhledal lékařskou pomoc.

Jeho synům bylo letos v červenci 17 a 19 let. Když před šesti lety přišli o maminku, Zdeněk se jim ji snažil nahradit, staral se o ně, vedl je ke sportovním aktivitám, byl příkladným tátou. Sám se přitom musel poprat s tím, že mu milovanou ženu Renatu vzala zákeřná rakovina.

Sbírku ve prospěch synů zemřelého policisty vyhlásili generál Václav Kučera, ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, a plukovník Jiří Ignác Laňka z Křesťanské policejní asociace.